Sancţiuni după meciul FCSB - Dinamo, de pe Arena Naţională

Aproximativ 30 de sancţiuni contravenţionale au fost aplicate, 4 fapte de natură penală au fost constatate şi 10 suporteri au primit interdicţia de a mai intra pe stadion la competiţii sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an - au fost măsurile luate de Jandarmeria Bucureşti, în urma partidei de fotbal FCSB - Dinamo, disputată sâmbătă pe Arena Naţională.



Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Bucureşti transmis duminică AGERPRES, în urma partidei de fotbal dintre FCSB şi Dinamo Bucureşti, au fost luate următoarele măsuri:



* au fost constatate şi aplicate 29 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 16.550 de lei, pentru participarea şi provocarea de scandal, pătrunderea pe suprafaţa de joc sau injurii şi săvârşirea de acte şi gesturi obscene;



* 10 persoane au primit sancţiunea complementară de interzicere a accesului la competiţii sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an;



* au fost constatate şi 4 fapte de natură penală, cu 6 autori, acestora fiindu-le întocmite actele de sesizare pentru infracţiunea de deţinere şi folosire a obiectelor pirotehnice;



* organizatorul jocului sportiv şi societatea privată de securitate au fost sancţionate cu amenzi în valoare de 5.000 de lei fiecare, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin conform legii, privind asigurarea condiţiilor de siguranţă a spectatorilor.



''În continuare, în baza imaginilor avute la dispoziţie, se vor face demersurile legale pentru identificarea şi altor persoane care au comis fapte antisociale. Jandarmeria Capitalei are obligaţia de a asigura măsurile de ordine publică şi protecţia cetăţenilor şi nu va tolera actele sau gesturile care pun în pericol siguranţa acestora'', se arată în comunicat.



FCSB şi Dinamo au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a 12-a a Ligii I de fotbal. AGERPRES