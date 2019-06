Şapte noi state, inclusiv România, se vor alătura celei mai mari pieţe intrazilnice de electricitate

Ce mai mare piaţă intrazilnică de electricitate din Europa (XBID) va adăuga, până la finele acestui an, şapte noi state la reţeaua sa actuală de state 14 membre, după ce în primul an de funcţionare a executat peste 16 milioane de tranzacţii, a informat miercuri bursa de energie Epex Spot, transmite Reuters.



XBID, care a demarat operaţiunile în data de 12 iunie 2018, a procesat tranzacţii între Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania şi Suedia.



Epex Spot, una cele mai mari burse de energie din Europa, a precizat miercuri că Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, România şi Slovenia se vor alătura XBID.



"O piaţă intrazilnică integrată va creşte eficienţa tranzacţiilor intrazilnice prin promovarea unei competiţii efective, creşterea lichidităţii şi va permite o utilizare mai eficientă a resurselor de generare de-a lungul Europei" a informat Epex Spot.



Cele şapte noi ţări se vor alătura pieţei XBID undeva spre finalul acestui an. Au demarat deja testele iar în curând va urma o perioadă de probe pentru a permite noilor utilizatori să se familiarizeze cu sistemul.



Epex Spot a precizat că sistemul va fi îmbunătăţit în a doua jumătate a acestui an pentru a putea gestiona o triplare a comenzilor, în condiţiile în care amploarea carnetului de comenzi ar urma să ajungă la 100 de ordine de cumpărare şi vânzare de la 31 în prezent. XBID permite potrivirea comenzilor introduse de participanţii de pe piaţă din diferite ţări pe care le acoperă, dacă capacitatea permite acest lucru.



Sistemul este conceput să gestioneze până la 400.000 de tranzacţii pe zi dar există loc pentru o extindere.



XBID este sprijinit de peste 30 de operatorii de reţea şi mai multe burse de energie.

