Şapte tronsoane de drumuri judeţene din Maramureș, închise pe durata iernii

Un număr de şapte drumuri judeţene vor fi închise pe toată durata sezonului de iarnă pentru siguranţa participanţilor la trafic, a precizat, luni, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.



Potrivit unei informări, este vorba de următoarele sectoare de drumuri judeţene: DJ 183 Runcu-Mara; DJ 183A Izvoare-Pasul Gutâi; DJ 171E Stoiceni-Costeni; DJ108E Chelinţa-limită judeţ Sălaj; DJ 182B Băiţa de Sub Codru-limită judeţ Satu Mare, DJ 183C intersecţie Şuior-Cavnic; DJ185 Valea Muntelui-Petrova; DJ 109 F Rotunda-Strâmbu Băiuţ; DJ 186D Botiza-Poienile Izei; DJ109U Băiuţ-Botiza.



Dan Bucă a mai menţionat că s-a solicitat Societăţii Judeţene de Drumuri şi Poduri montarea de indicatoare rutiere sau panouri pentru informarea celor aflaţi în trafic cu privire la faptul că sectoarele respective sunt închise circulaţiei rutiere.



Conform aceleiaşi surse, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă va monitoriza desfăşurarea circulaţiei rutiere pe drumurile publice şi asigurarea serviciilor de utilitate publică (alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă, comunicaţii etc).



Secţia de Drumuri Naţionale Baia Mare are în stoc 6447 tone sare, 47,1 tone clorură de calciu, 28 tone nisip, 50 utilaje operaţionale şi carburantul necesar pentru intervenţie, iar SC Drumuri şi Poduri Maramureş deţine 4000 tone sare, 5000 tone nisip, 68 de utilaje operaţionale şi carburantul necesar pentru intervenţie.



"Cetăţenii care se confruntă cu probleme în trafic din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile pot apela telefonul unic de urgenţă 112, respectiv obţine informaţii cu privire la starea părţii carosabile de la Dispeceratul Secţiei de Drumuri Naţionale, la telefon 0262 211789 şi Dispeceratul SC Drumuri Poduri Maramureş, la telefon 214 101", a menţionat Dan Bucă, în informare.

AGERPRES