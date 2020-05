Scandal în Argeș. Mai multe cadre medicale, confirmate cu coronavirus, nu au mai primit tratament de zece zile

Mai multe cadre medicale din Pitești, care au fost confirmate cu coronavirus, au fost internate în spital, dar nu au mai trimit tratament de zece zile.

"Sunt asistentă medicală la Spitalul Județean din Pitești, unde am fost și infectată. Sunt internată la Spitalul Orășenesc Mioveni de aproximativ trei săptămâni. Am primit șapte zile tratament, iar din data de 28 aprilie nu am mai primit până în ziua de astăzi niciun fel de tratament. Văzând că toate testele făcute au ieșit pozitive, am cerut să mi se mai dea tratament cu antiviral.

Am făcut testul inițial, care mi-a arătat că am rezultat pozitiv. După șapte zile de tratament, mi s-au recoltat iar probe, s-au trimis la Matei Balș și testul a fost iar pozitiv. Am așteptat alte cinci zile, mi s-au recoltat alte probe și a ieșit iar pozitiv", a explicat cadrul medical la Antena 3.

Asistenta a afirmat că sunt aproximativ 15 cadre medicale în această situație.

Reacția managerului Spitalului Orășenesc Mioveni, Horia Trăila

"Am fost pus în situația, fiind un spital la început, să preluăm toată lupta anti-COVID-19 din Argeș. La ora actuală, nu eu conduc aceste tratamente. Au fost delegați medici infecționiști și medici de Terapie Intensivă și ei conduc aceste tratamente. Nu eu le impun tratamentele. Ei le conduc, conform protocolului național. În acest moment, testele se trimit de la Argeș către Matei Balș, au fost ceva probleme cu recoltarea, noi le-am rezolvat, am reușit de fiecare dată să le dăm.

Am ținut tot timpul legătura cu cei care se ocupă de procedurile terapeutice. Cunosc acest aspect. Am discutat cu medicii care conduc tratamentul. A fost decizia echipei de medici. La ora actuală nu există un tratament care merge țintit pe acest virus. Sunt oameni care răspund rapid, alții care răspund mai lent. Ei se negativează lent. Ține de organismul fiecăruia".