Scandal în GDS din cauza premierii lui Augustin Lazăr

E scandal în Grupul de Dialog Social după decizia organizației de a-i acorda Premiul GDS pe anul 2018 procurorului general al României, Augustin Lazăr, cel care pe vremea regimului comunist a refuzat liberarea unor deținuți politici.

Unul dintre fondatorii GDS, fostul disident anti-comunist Radu Filipescu, a anunțat că se auto-suspendă din GDS din cauza acestui premiu.

"Îmi pare rău dar doresc să mă separ puțin de Grupul pentru Dialog Social al cărui membru sunt de aproape 30 de ani. Îmi pare rău că nu am putut să fiu mai convingător în susținerea mea în cadrul dezbaterilor din GDS. Am considerat și susținut că domnul Augustin Lazăr nu a fost un torționar dar totuși a avut un rol în funcția de tânăr procuror care nu poate fi neglijat. Nu a fost un rol de decizie după părerea mea, în acele situații pentru deținuții politici deciziile fiind luate la București. Am susținut poziția nu foarte simplă de a nu se continua cu demersul de decernare a Premiului GDS către procurorul general Augustin Lazăr. Ca urmare mă autosuspend din GDS Cred că este importantă existența unei organizații de tipul GDS și poate în viitor voi solicita să revin", a scris Radu Filipescu, pe Facebook.

