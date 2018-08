Scandalul numerelor auto anti-PSD. Șoferul, despre clasarea dosarului: „Mi-au stricat concediul”

Șoferul cu numerele auto anti-PSD, Răzvan Ștefănescu, a făcut o serie de afirmații referitoare la clasarea dosarului penal întocmit pe numele său. Acesta spune că i se pare un lucru corect.

”Mi se pare un lucru corect pentru că de la bun început m-am simţit nevinovat, nu am făcut nicio infracțiune, nici măcar o contravenţie şi asta e un lucru normal. Momentan vreau să plec 2-3 zile la Cluj la Untold şi când mă întorc aştept de la procuror rezoluţia, sau cum se numește, şi după vedem dacă depun plângere. Nu am crezut că o să am probleme tocmai de asta am şi mers cu numerele astea”, a spus bărbatul, potrivit știrileprotv.

Cât despre felul în care polițiștii au tratat acest caz, el consideră că a fost „incorect”. „Puteau să mă anunţe de la intrarea în ţară că nu am voie să intru să circul cu ele în ţară şi le puneam pe celelalte. Mi-au stricat concediul”.

În ceea ce privește soluția de clasare, acesta a precizat: ”Nu ştiu dacă a fost emisă soluţia de clasare. M-au sunat prietenii şi mi-au zis să intru pe Facebook, că au dat un comunicat. Nu am primit niciun telefon.”