Schimbare de macaz în carieră: jurnalist, devenit militar

Angajările din sursă externă în diferite ministere au devenit, în ultimii ani, prilej de a-și schimba cariera pentru mulți români. Fie că vorbim despre Poliție, unități militare sau chiar penitenciare, posturile de la Stat sunt vânate de cei care caută un loc de muncă stabil și bine plătit. Partea cea mai bună este că multe dintre ele nu au limită de vârstă.

La ora actuală, cele mai multe anunțuri pentru cariere de acest gen sunt pe site-ul Ministerului Apărării. Cei care acced spre haina militară trec prin testări psihologice, interviuri, examene de legislație și regulamentar militar, dar și probe fizice. La 44 de ani, jumătate dintre ei petrecuți în presă, Anca Gabriela Medrea este acum locotenent al Forțelor Aeriene Române, unul angajat din sursă externă, iar totul a început cu căutări pe internet. În 1990, Anca a făcut cursuri de aviație sportivă și, într-o zi, a găsit un anunț prin care afla că este scos la concurs un post de ofițer de relații publice în cadrul Centrului Național pentru Instruire și Apărare Antiaeriană din Constanța, chiar la ea acasă. Acum, este militar cu acte-n regulă și povestește că viața din interior este diferită de ceea ce a văzut ca jurnalist.

„Am intrat pe poarta unității militare la începutul lui iunie 2019 și, la două săptămâni distanță, am primit misiunea să organizez relația cu mass-media pentru Ziua Distinșilor Vizitatori care a avut loc în Poligonul de Trageri de la Capu Midia cu ocazia celui mai important exercițiu multinațional din acest an – Saber Guardian 2019. Nu vă pot descrie în cuvinte emoțiile pe care le-am avut, dar vă pot spune că, pe lângă partea de organizare, a trebuit să învăț, într-un timp destul de scurt, de la salutul militar, până la ce face fiecare armă în parte, a trebuit să mă familiarizez cu rachetele și artileria. Am fost ajutată de colegii mei specialiști din Forțele Aeriene Române și din Ministerul Apărării Naționale, unii cu care am mai lucrat de-a lungul timpului ca jurnalist, alții - pe care i-am cunoscut aici. Oricine intră în sistem urmează un curs de pregătire militară. Așa s-a întâmplat și în cazul meu, dar și al altor colegi care au câștigat concursul pe diferite specialități – medicină, psihologie, logistică etc. Înainte să ajung la acest curs am citit toate regulamentele militare, cât să îmi fac o idee despre ce voi avea de făcut și practic. Am învățat cam tot ce vede jurnalistul și simplul cetățean cu ocazia momentelor aniversare din armată, dar și multe alte elemente în plus – cum se face stânga împrejur, pasul de defilare, cum se salută superiorul, cum se iese din formație în fața comandantului, cum se montează, demontează și cum se trage cu arma, din ce este compusă etc.”, povestește Anca Medrea.

Ca jurnalist în presa națională, și-a făcut debutul chiar la ziarul nostru, pentru care a fost corespondent din 1996 până în 2001, iar apoi s-a mutat la o televiziune locală și de acolo a devenit reporter Antena1 și Antena3.

Intrarea în sistem înseamnă să îţi schimbi viața

Trecerea de la viața civilă la cea militară nu înseamnă doar o schimbare profesională. Cei care optează pentru asta fac și schimbări în viața personală. Anca Medrea povestește că, în calitate de jurnalist, a mers la mitinguri, proteste de stradă și evenimente politice, lucruri ce sunt interzise odată cu noua viață. „În Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, sunt anumite interdicții pe care militarii trebuie să le respecte cu sfințenie. Și, până la urmă, este normal, pentru că militarul are un alt statut față de un simplu angajat, de un om obișnuit, el trebuie să fie un exemplu pentru societate, să fie apolitic, să nu se expună în public, să fie demn și responsabil, să facă sacrificii foarte multe, să știe că este o onoare pentru el când este selectat să plece într-o misiune”, mai spune ea. La ora actuală, Poliția Română are scoase la concurs posturi de ofițeri prin încadrare directă. Cei care se înscriu trebuie să știe că vor concura și alături de polițiști pentru că se pot înscrie și actualii subofițeri.

Un angajat din sursă externă primește gradul corespunzător vechimii în muncă din viața civilă și obligația de a rămâne acolo unde a luat concursul pe o perioadă de câțiva ani care diferă de la un minister la altul.