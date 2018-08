Sebastian Cucoș, șeful Jandarmeriei, a fost înlocuit din funcție cu Ionuţ Cătălin Sindile

Prim-adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române, colonel Ionuţ Cătălin Sindile, a fost împuternicit în funcţia de inspector general al Jandarmeriei Române, începând de miercuri, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne.



"Această decizie a fost luată având în vedere importanţa sarcinilor ce revin Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, precum şi necesitatea asigurării, cu celeritate, a actului managerial", se arată într-un comunicat al MAI transmis AGERPRES.



Conform aceleiaşi surse, colonelul Ionuţ Cătălin Sindile are 40 de ani şi este născut în judeţul Teleorman. El a absolvit Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza în anul 2000, la arma jandarmi, având o vechime de 18 ani în Jandarmeria Română.



"Ionuţ-Cătălin Sindile are o relevantă activitate profesională în cadrul Jandarmeriei Române, inclusiv mai multe misiuni internaţionale sub egida Uniunii Europene", precizează MAI.



Funcţia de inspector general al Jandarmeriei Române a fost ocupată interimar, în ultimul an, de colonelul Sebastian Cucoş.



Administraţia Prezidenţială informa, marţi, că luarea unei decizii a Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în ce priveşte numirea definitivă a colonelului Sebastian Cucoş în funcţia de inspector general al Jandarmeriei Române ar urma să se realizeze abia după pronunţarea organelor judiciare abilitate cu privire la legalitatea acţiunilor Jandarmeriei Române de la protestul din 10 august.



"Având în vedere evenimentele din data de 10 august, din timpul protestului din Piaţa Victoriei, în care a fost implicată Jandarmeria Română, se impune ca luarea unei decizii de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării privind numirea colonelului Cucoş Gheorghe-Sebastian în funcţia de inspector general să se realizeze după pronunţarea organelor judiciare abilitate, cu privire la legalitatea acţiunilor Jandarmeriei Române. În acest context, problematica în cauză poate fi supusă analizei şi deciziei CSAT în cadrul unei viitoare şedinţe, luând în considerare şi concluziile anchetelor organelor judiciare competente", a informat Administraţia Prezidenţială prin intermediul unui comunicat.



Conform aceleiaşi surse, preşedintele şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării nu au atribuţii în ceea ce priveşte problematica interimatului funcţiei de inspector general al Jandarmeriei Române, aceasta fiind de resortul ministrului Afacerilor Interne, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.



Administraţia Prezidenţială a menţionat că pe 1 august, Ministerul Afacerilor Interne a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea de avizare de către CSAT a numirii colonelului Cucoş în funcţia de inspector general al Jandarmeriei Române.



"Documentaţia referitoare la propunerea de avizare a numirii ofiţerului în funcţia menţionată se află în lucru la Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare, adoptă hotărâri prin consens, în cadrul şedinţelor semestriale ale acestuia sau în intervalul dintre şedinţe, cu acordul individual al membrilor Consiliului", se mai arată în comunicat.



Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marţi că procedura de avizare a lui Sebastian Cucoş pentru definitivarea la conducerea Jandarmeriei Române este în curs, colonelul ocupând deocamdată funcţia ca interimar.



"În acest moment, Sebastian Cucoş este inspectorul general al Jandarmeriei Române. Suntem încă în procedura de avizare. Teoretic, şi astăzi poate să primească avizul de la Cotroceni, de la CSAT. Noi am făcut demersurile şi am depus toate documentele în timp util", a declarat Carmen Dan la sediul MAI. AGERPRES