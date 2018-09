Securitatea, calitatea si onestitatea sunt aceleasi, indiferent de domeniu !

Un cadru organizat in care oamenii isi desfasoara diverse activitati trebuie sa demonstreze calitate, onestitate si securitate. Chiar si o cutie de chibrituri daca se produce intr-o fabricuta, toti cei care interactioneaza cu produsul respectiv sa aiba girul calitatii. Mi-a venit asa in minte banala cutie cu chibrituri, de cand le cumpar dintr-un supermarket degeaba, fiindca dintr-o cutie, abia aprind 2-3 focuri. Unele se aprind doua-trei secunde apoi se sting inainte de a reusi sa aprind focul in soba sau ochiul aragazului.

Ma intreb adesea cum de nu a observat nimeni pana acum sa le inlocuiasca?

Un certificat Iso 9001 ar schimba complet datele problemei fiindca posesorii lui ar fi atenti si motivati sa pastreze standardele calitatii, onestitatii si securitatii. Nu conteaza ca valoarea chibriturilor este derizorie, important este ca distribuitorul sa se asigure ca orice produc este suficient de bun pentru a-i satisface pe cei care platesc sa il cumpere.

In pret iso 9001 intra grija si respectul fata de om de aceea ar trebui sa fie obligatoriu intr-o societate civilizata. Acest certificat dovedeste standardele inalte ale organizatiei care il poseda si faptul ca ea este compatibila cu orice grupare similara din cea mai dezvoltata tara de pe glob.

Sa analizam garantarea securitatii, un element esential al dezvoltarii umane depline! Certificatul ia in calcul toate fatetele acesteia:

-securitatea personalului care lucreaza in firma sau societatea respectiva. Oamenii trebuie sa aiba garantia ca nimic rau nu pate surveni la locul de munca si ca li se respecta toate drepturile. Exploatarea a fost eradicata fiind inlocuita de colaborarea eleganta. Si intre ei, angajatii unei firme trebuie sa fie empatici si politicosi, iar managerul poate primi consiliere din partea firmei care elibereaza astfel de certificate pentru a-si face angajatii sa se simta confortabil la locul de munca.

-securitatea clientilor. Si un ac daca este pus la vanzare, producatorul are indatorirea sa garanteze ca nu se va rupe in mainile celui care il foloseste si nu-i va intra in degete. La alimente lucrurile sunt si mai clare. Cumparatorii au nevoie de documente care sa le garanteze ca beau lapte de vaca, dupa cum scrie pe sticla si nu un produs facut din prafuri.

-protejarea si securizarea mediului. Mediul este al tuturor, prin urmare orice fabrica sau uzina trebuie sa il protejeze investind in epurarea gazelor toxice si prelucrarea deseurilor.

-fiindca am vorbit de protectie, protectia datelor personale ale salariatilor, colaboratorilor sau clientilor tinde sa devina obligatorie, iar acest lucru este foarte bun. Fie ca vorbim despre date de pe cartea de indentitate, adresa sau card bancar, institutia care le foloseste trebuie sa le pastreze cu responsabilitate.

Un astfel de certificat ajuta si la depistarea sectiilor care lucreaza pe pierderi si la punerea la punct acestora astfel ca intreprinderea sa nu mai lucreze cu pierderi. Strategia are in vedere si reducerea consumului de materii prime si de resurse, care se stie ca sunt epuizabile.

Mediul de lucru placut duce la obtinerea unor rezultate superioare, iar managementul resurselor umane are in vedere alegerea omului potrivit pentru postul potrivit. Un om care nu munceste cu drag nu va obtine cele mai bune rezultate. De asemenea se are in vedere valorificarea studiilor persoanei respective si incadrarea corecta. In trecut, oameni cu cateva clase detineau posturi de conducere, pe linie de partid sau invocandu-se experienta si meritele poliitice ale acestora, iar persoane cu studii superioare se aflau in subordinea lor.

Un aspect la fel de important atat pentru securizarea datelor si confortul angajatilor si clientilor, cat si pentru bunul mers al organizatiei il reprezinta arhivarea atenta a tuturor documentelor.

Firma care elibereaza certificate iso intervine in bunul mers al organizatiei analizand procesul productiv si identificand sectoarele cu probleme si facilitand comunicarea intre departamente. Dupa diagnoza, urmeaza planul concret de actiuni si continuarea acestora, chiar daca personalul este schimbat sau paraseste firma sau compania.

Certificatul iso 9001 are in vedere si crearea unui nou produs de la faza de proiectarea, pana la perfectionarile succesive care preced lansarea pe piata.

Daca esti un manager activ, interesat de oamenii pe care ii conduci si de succesul firmei, nu mai stai fara certificate iso, indiferent de pretul acestuia fiindca nu este un simplu act pe care sa il inramezi si sa il pui in birou, ci este fisa concreta de parcurs a progresului. Este foarte posibil ca pe viitor nimic sa nu mai functioneze fara acest document pretios, iar aceasta este ruta garantata a progresului.

Avem motive de bucurie ca aceste certificate au patruns si in Romania fiindca stim ca oamenii si mediul sunt securizate, mediul de lucru este placut, produsele vor fi la calitatea precizata pe ambalaj.