Șeful Gărzii de Mediu București a fost demis.Viorel Glăman: Eu consider că nu am nicio vină

Foto: Facebook/ Costel Alexe

Viorel Glăman a fost demis din funcţia de şef al Gărzii de Mediu Bucureşti. Ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, a făcut o solicitare în acest sens către Garda Naţională de Mediu, după scandalul provocat de poluarea excesivă din Capitală.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, am solicitat astăzi comisarului general de la garda naţională de mediu schimbarea din funcţie a comisarului şef de pe Bucureşti, de la Garda de Mediu”, spunea miercuri Costel Alexe.

La rândul său, Viorel Glăman a spus la Digi 24 că nu are nicio vină pentru poluarea din Bucureşti: „Eu consider că nu am nicio vină. Domnul ministru al Mediului şi doamna comisar general mă poate analiza”.

Tot la Digi 24, Viorel Glăman a fost întrebat dacă ştie definiţia ecosistemului, iar şeful Gărzii de Mediu a răspuns că nu ştie. Glăman a mai declarat că îşi dă seama dacă în Bucureşti e poluare atunci când iese din casă şi „se uită pe cer”.

Nivelul de poluare din Capitală a depăşit limitele legale zilele acestea.

(sursa: Mediafax)