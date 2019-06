Şerban Nicolae: Niciun senator PSD nu a exprimat susţinerea pentru Mugur Isărescu

Niciun senator PSD nu şi-a exprimat susţinerea pentru reînnoirea mandatului lui Mugur Isărescu la conducerea Băncii Naţionale a României, a afirmat miercuri liderul grupului social-democraţilor din Senat, Şerban Nicolae.



"Niciun senator nu a exprimat o asemenea susţinere. De altfel, erau circulate mai multe informaţii, nu erau foarte corecte, cum că domnul Mugur Isărescu ar fi propunerea altor grupuri parlamentare sau ar avea susţinerea acestora. Niciun senator PSD nu a spus că îşi doreşte să îl susţină sau nu a găsit un argument pozitiv pentru a-l susţine pe domnul Isărescu. Nici nu ai un termen de comparaţie, dacă domnul Isărescu a fost guvernatorul BNR în ultimii 30 de ani nu avem cu ce compara decât cu propria prestaţie. La ora actuală este în exerciţiul unui mandat dat de parlamentarii PSD", a precizat Şerban Nicolae.



El a confirmat faptul că a invitat-o pe Viorica Dăncilă la şedinţa de miercuri a grupului PSD, dar aceasta nu a venit.



"Da, am invitat-o. Nu ştiu ce s-a întâmplat, de regulă nu mergem pe ideea confirmării. Am avut o discuţie cu domnia sa luni. I-am spus că am avut şedinţă de grup al senatorilor PSD şi că s-au exprimat mai multe nemulţumiri legate de această vehiculată informaţie cum că PSD l-ar susţine şi vota pe Isărescu pentru un nou mandat de guvernator. Am stabilit împreună că va veni la şedinţa de grup miercuri, la ora 14,00", a spus Şerban Nicolae.



Referindu-se la o decizie în vreun for al PSD pentru reînnoirea mandatului lui Isărescu la BNR, Şerban Nicolae a spus: "Nu ştiu dacă s-a decis. Nu cred că s-a decis undeva".



Întrebat despre declaraţia de luni a preşedintelui ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, potrivit căruia se va merge pe susţinerea lui Mugur Isărescu pentru reînnoirea mandatului de guvernator al Băncii Naţionale a României, Şerban Nicolae a răspuns: "Domnul Tăriceanu nu e membru PSD. În niciun caz nu o să îl susţin pe domnul Isărescu". AGERPRES