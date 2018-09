Servicii rent a car, pe care sigur nu le vei uita!

Maurice de Vries/mauvries - Fotolia

Pe piata din Romania exista foarte multe companii de rent a car deci in cazul in care te numeri printre cei care au nevoie de inchirierea unui autoturism, cu siguranta vei avea de unde alege. Tot ce ramane de facut este sa accesezi site-ul firmei respective, sa completezi un formular online, in care trebuie cuprinse toate datele care iti sunt cerute si cam asta este.

Printre datele personale care sunt introduse in respectivul formular, bineinteles ca trebuie sa iti alegi masina pe care o doresti, perioada dar si locul de unde vrei sa ridici masina. In functie de fiecare firma in parte, unele cer plata in avans ceea ce se poate face prin mediul online iar in cazul altora, plata se poate face in numerar in momentul in care se va ridica masina.

Recomandarea noastra daca esti in cautarea unui autoturism pentru inchiriat, este reprezentata de Kamo auto. Fie ca autoturismul urmeaza sa fie inchiriat in scop personal sau in scop de serviciu, acestia reprezinta cea mai buna solutie in ceea ce priveste rapotul dintre pret si calitatea serviciilor de care vei beneficia.

Aceasta agentie, Kamo auto, este o agentie de inchirieri autoturisme din Bucuresti ce ofera masini spre inchiriere la preturi extrem de avantajoase.

De asemenea, aceasta firma de inchirieri auto, va pune la dispozitie inchirieri auto atat in Bucuresti cat si in orice alta localitate a tarii, masina pe care o doriti fiind livrata la locul ales de catre dumneavoastra, fara limita de kilometraj.

Un mare atu al acestei agentii, este ca isi doreste sa ofere cele mai bune servicii clientilor sai iar pe langa preturile imbatabile, dispun de masini noi si extrem de bine intretinute, siguranta masinilor fiind la cel mai inalt nivel de fiecare data. Experienta acestora in ceea ce priveste serviciile de inchirieri auto, este una foarte bogata. Toate masinile inchiriate au asigurare si sunt dotate cu accesorii suplimentare iar la cerere, cine doreste poate solicita un sofer aditional pentru calatorie, bineinteles, contra cost.

Inchirirea unei masini este extrem de avatajoasa deoarece nu trebuie sa iti bati capul cu tot felul de chestii precum intretinerea acesteia. In principiu, singura grija fata de masina, este sa nu existe avarii produse din vina celui care o inchiriaza. Nu exista grija precum cea a asigurarii, a reparatiilor, a reviziilor sau rovinietei.

In plus, unul dintre cele mai satisfacatoare avantaje pe care le reprezinta o inchiriere auto, este faptul ca iti poti alege orice masina iti doresti dar bineinteles pretul variaza in functie de modelul masinii, tipul acesteia, dotari, perioada si asa mai departe. Insa daca ai ocazia si iti doresti sa conduci o masina in care poate doar in visuri ai putea intra, de ce sa nu profiti de ocazie si sa iti faci unda dintre placerile nevinovate.

De asemenea firmele pentru rent a car, dupa parerea mea, reprezinta cea mai buna solutie daca esti un impatimit al automobilismului si iti doresti sa testezi diferite modele.

Aceste servicii pentru inchirieri auto, reprezinta un mare avantaj si pentru cei care nu sunt cei mai pasionati de auto, dar din cand in cand mai au nevoie de masina. Aceasta varianta se poate dovedii de foarte multe ori chiar mai ieftina decat achizitionarea unui autoturism care dupa aceea sa stea saptamani la rand in garaj si sa fie utilizat doar ocazional. O masina care mai mult sta decat sa ruleze, se va strica mult mai repede in comparatie cu una care ruleaza zilnic si care este “dezmortita” constant.

In urma cu putin timp, am fost nevoit sa apelez si eu la o astfel de firma de rent a car si la recomandarea unui prieten bun, am ales Kam auto. Defapt nu eu in mod direct, ci prin firma deoarece trebuia sa fac niste drumuri lungi prin tara. Am primit unda verde sa imi aleg orice companie de rent a car iar cand ma hotaram trebuia decat sa anunt pentru a putea fi incheiat contractul pe firma.

Ziua plecarii urma sa vina asa ca inainte de plecare cu o seara, am fost la sediu sa ridic personal masina. Am fost extrem de placut surprins sa observ tot profesionalismul de care angajatii au dat dovada, atat cu mine ca si client cat si in ceea ce priveste activitatile din birou. Ce mi-a placut cel mai mult a fost faptul ca acestia se comportau natural, nu doar de dragul de a atrage clientii si a face o impresie buna. Ma pricep la citit oameni foarte bine iar in acest caz totul a fost foarte clar inca de la inceput.

Dupa aceasta experienta Kamo auto, recomand cu toata increderea aceasta agentie de inchirieri auto, cat despre masini, nu am ce sa zic deoarece acestea sunt perfecte din orice punct de vedere.