Sezonul România-Franţa se încheie cu o serie de evenimente organizate în Parcul Carol

Sezonul România-Franţa se încheie duminică în Parcul Carol, unde vor avea loc evenimente pentru copii, concerte şi, la final, un spectacol pirotehnic, a anunţat ambasadoarea Franţei la Bucureşti, Michele Ramis.



Cu această ocazie, vor fi organizate în Parcul Carol standuri cu demonstraţii culinare, evenimente dedicate copiilor şi artă stradală. De la ora 18,00 va avea loc un concert, pe scenă urmând să urce trupa Vunk şi Delia.



Ziua se încheie la ora 22,30, cu un spectacol pirotehnic al trupei franceze Groupe F.



Sezonul România-Franţa a început în noiembrie 2018, la Paris, în prezenţa preşedinţilor Klaus Iohannis şi Emmanuel Macron.



"Am dorit să încheiem cu un cadou pentru poporul român", a spus ambasadoarea Michele Ramis.



Ea a amintit că Sezonul România-Franţa a găzduit 450 de proiecte în 160 de oraşe din ambele ţări.



"Am dorit să fie un sezon al teritoriilor, nu al capitalelor", a arătat Michele Ramis.



Creat sub motto-ul "Uitaţi de clişee", Sezonul încrucişat a adus în Franţa artişti români, iar în România artişti francezi din toate domeniile. Printre locurile în care arta românească a fost prezentată în Franţa, în cadrul Sezonului, s-au numărat Muzeul Luvru şi Centrul Pompidou. Totodată, artişti francezi au fost invitaţi ai unor mari festivaluri româneşti - Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) şi Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS).



Comisarul român al Sezonului, Andrei Ţărnea, a vorbit despre viitorul colaborării artistice România-Franţa, în contextul acestei experienţe.



"Am vrea să avem un post-sezon care să nu ia doar accidentul fericit al dorinţei de cooperare a unor operatori, ci şi o mică susţinere structurată din partea autorităţilor publice, care nu trebuie să poarte eticheta Sezonului, dar care să se facă în logica existenţei acestui sezon, în care ministerele acestea să se dedice să sprijine anumite proiecte tocmai pentru că e important să se continue ceea ce s-a deschis în cadrul Sezonului România-Franţa", a punctat Ţărnea. AGERPRES