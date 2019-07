Sibiu: Bilanţul Festivalului Internaţional de Street Art - 17 picturi murale şi 2.400 mp de culoare

Galeria de artă stradală a Sibiului s-a îmbogăţit cu 17 picturi murale realizate în cadrul Festivalului Internaţional de Street Art (SISAF), ce a avut loc între 1 şi 7 iulie, majoritatea lucrărilor fiind finalizate deja, la cinci dintre ele artiştii lucrând în continuare pentru definitivare, au informat luni organizatorii festivalului.



"În urma demersului din acest an, patru unităţi de învăţământ din oraş, un bloc ANL, instituţii culturale precum Centrul Cultural "Ion Besoiu" sau Palatul Copiilor, Stadionul Municipal, Aeroportul Internaţional, Sala Transilvania şi Hotel Parc se numără printre locaţiile care însumează peste 2.400 metri pătraţi de culoare", se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor, remis luni AGERPRES.



Astfel, Grădiniţa nr. 15 din cartierul Terezian este acoperită de o lucrare semnată de W3SR, un artist din Peru stabilit în Germania, Şcolile Gimnaziale nr. 13 şi 18 beneficiază de câte un desen mural realizat de artistul belgian Mehsos şi românca Andreea Toma, iar un zid al Colegiului Economic "George Bariţiu" este realizat de grupul Kaps Crew.



Anul acesta, circuitul de street art este completat, în premieră, cu lucrări de mari dimensiuni pe unele dintre cele mai importante instituţii culturale şi sportive din oraş.



Faţada Stadionului Municipal este îmbrăcată de artistul Kitră într-o lucrare impresionantă de 300 metri pătraţi, compusă din forme geometrice inspirate din terenul de fotbal şi o coloristică ce se îmbină armonios cu spaţiul şi întrebuinţarea sa.



Centrul Cultural "Ion Besoiu" beneficiază şi el de un aspect nou. Recis & Cage, respectiv Pandele, unii dintre cei mai cunoscuţi şi bine cotaţi artişti de stradă din România, şi-au pus semnătura pe două lucrări de mari dimensiuni, vizibile pe partea laterală şi în spatele instituţiei.



De asemenea, pe faţada noului sediu al Palatului Copiilor, artistul Takerone, din Ungaria, a realizat o pictură murală ce promovează cititul ca forţă de deschidere a minţii, iar tinerii artişti Andrei Felea şi Maria Borţoi propun o reinterpretare modernă a Coloanei Infinitului de Brâncuşi.



Turiştii sunt vizaţi direct şi ei prin două lucrări: artistul John.S a readus la viaţă o clădire ce face parte din Aeroportul Internaţional Sibiu, printr-o pictură murală ce se întinde pe doi pereţi, iar Lost Optics lucrează în continuare la realizarea celei mai mari lucrări de la SISAF 2019, pe zidul lateral al Hotelului Parc, ce însumează 440 metri pătraţi.



Sala Transilvania este transformată pentru al doilea an la rând, artistul Bogdan Cazacincu aducând mai aproape de sibieni acest curent de artă. Un perete lung din partea de jos a locaţiei este acum animat cu o lucrare în tema acestui an în care Sibiul poartă titlul de Regiune Gastronomică Europeană.



În completarea muralelor permanente, incluse în Sibiu Street Art Tour, SISAF a marcat în acest an şi o serie de proiecte speciale, din care au rezultat alte cinci lucrări inedite.



"În Parcul Sub Arini, artista Roxie Netea a lucrat timp de trei zile la un panou, în faţa trecătorilor, dezvăluindu-şi ideile şi tehnica de lucru. La rândul lui, Gabriel Popa, un copil autist cu puternice înclinaţii artistice, a realizat o reproducere fidelă a Pieţei Mari, fiind apreciat de oameni pentru îndemânare şi simţ al proporţiei. Expunerea lui este asumată de familie, având scopul de a sensibiliza oamenii şi a creşte gradul de acceptare a copiilor cu probleme", se menţionează în comunicat.



Tot la această ediţie s-a realizat în premieră o lucrare pe asfalt, de către artista Bogdana Pascal, care a acoperit cu forme şi culoare terenul de baschet din Parcul Tineretului.



La rândul său, Pisica Pătrată, unul dintre cei mai mari artişti vizuali din România, a lucrat la o instalaţie de artă cu două feţe, în stilul propriu, care se poate vedea pe tot parcursul anului în Parcul Sub Arini. Tot el a realizat un desen special pentru festival, ce a fost proiectat alături de o altă lucrare a artistului Iluc pe Turnul Sfatului şi sediul vechi al Palatului Copiilor.



"În final, unul dintre cele mai interesante proiecte de la SISAF 2019 este gândit şi realizat în parteneriat cu Street Delivery Sibiu. PARA, tânăr artist sibian, realizează zilele acestea o serie de stenciluri cu mesaje relevante, în zona a trei treceri de pietoni, care să ne facă mai atenţi şi responsabili în trafic: str. Lungă, nr. 63; bd. Victoriei, în dreptul Facultăţii de Litere; Parcul Tineretului, spre spital", se precizează în comunicat.



La fel ca în fiecare an, festivalul se încheie cu parcurgerea unui tur pe biciclete, pentru a vedea toate lucrările finalizate. Duminică, 14 iulie, de la ora 12,00, sibienii pot participa gratuit în circuitul ghidat, cu plecare de la Ziarul Orizontal, de lângă Teatrul Naţional "Radu Stanca".



Sibiu International Street ART Festival este un eveniment cofinanţat de Consiliul Local Sibiu şi Primăria Municipiului Sibiu.

