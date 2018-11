Simona Halep a primit titlul de ambasador onorific al Universităţii Ovidius

Preşedintele Senatului Universităţii Ovidius din Constanţa, prof. dr. Ion Botescu, i-a înmânat luni jucătoarei de tenis Simona Halep, locul 1 mondial în clasamentul WTA, placheta cu titlul onorific de ambasador al instituţiei de învăţâmânt superior unde aceasta şi-a finalizat studiile universitare, în cadrul unei ceremonii oficiale.



Jucătoarea de tenis Simona Halep a revenit pe 5 noiembrie la Universitatea Ovidius, unde a absolvit studiile de licenţă şi master în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, pentru a i se decerna, la iniţiativa conducerii facultăţii şi a universităţii, titlul onorific de ambasador al instituţiei de învăţământ.



Festivitatea, organizată în Sala Senatului, a debutat cu un Laudatio, prezentat de rectorul Sorin Rugină, în cadrul căruia au fost menţionate personalitatea şi realizările sportivei constănţene şi legăturile sale cu mediul academic în care s-a format.



"Nu în fiecare zi putem avea o valoare de nivel mondial oaspetele nostru şi nu numai oaspetele nostru, pentru că este prima care va beneficia de titlul de ambasador al Universităţii Ovidius, (...). Acest titlul a fost iniţiat în 2014 la propunerea decanului Facultăţii de Educaţiei Fizică şi Sport, Mirela Damian, şi s-a materializat în 2016 prin hotărârea de Senat. Din nefericire e o hotărâre de Senat pe care am temporizat-o până ne-am armonizat agenda şi iată că într-un final lucrul se realizează. Simona a devenit şi este cea mai bună jucătoare de tenis a momentului deoarece a arătat tuturor că este pregătită nu doar să muncească cum, ne-am obişnuit a se motiva, dar să şi înveţe din propriile greşeli consolidând-şi astfel o mentalitate de campion. Deşi dezavantajată de multe ori de statură, aş zice nu faţă de noi, ci faţă de competitoare, în faţa adversarelor mult mai puternice Simona uimeşte lumea tenisului cu victorii câştigate cu o determinare uluitoare dată de un psihic puternic şi credinţa că orice este posibil, dacă joci cu inima", a afirmat Rugină.



Simona Halep, adresându-se audienţei, a mulţumit pentru titlul primit.



"Este o onoare foarte mare pentru mine să fiu prezentă astăzi aici şi să primesc această distincţie, este deosebită, specială, bineînţeles. Am primit foarte multe premii şi am câştigat în tenis, dar această distincţie este specială, diferită şi vreau să mulţumesc facultăţii pentru acest moment deosebit. Sunt onorată să fi făcut parte din această universitate, aici am crescut, a fost un drum lung, greu, dar plin de emoţii, emoţii frumoase şi nu regret ceea ce a fost pe parcursul acestui drum chiar dacă au fost momente grele. Vreau să mulţumesc oraşului bineînţeles. Este oraşul meu de suflet, oraşul meu natal, unde mă întorc de fiecare dată cu mare drag, aici am crescut, aici pot să spun că a fost cea mai importantă cărămidă în performanţa mea, în succesul meu şi bineînţeles mă gândesc cu adevărat să mă reîntorc, nu ştiu în ce domeniu sau când va fi, dacă va fi, dar cu siguranţă o să fac ceva pentru acest oraş şi o să mă implic în multe evenimente", a spus Halep.



Jucătoarea de tenis a avut un gând şi pentru studenţii prezenţi la festivitate, cărora le-a urat să îşi urmeze visurile.



"Vreau să vă mulţumesc dumneavoastră pentru toată susţinerea, pentru că o simt chiar dacă sunt la mii de kilometri depărtare şi atunci când am momente grele pe teren susţinerea dumneavoastră este importantă şi mă ajută să nu cedez chiar dacă uneori mai am şi nervi pe teren, este normal, este un drum plin de greutăţi, dar plin de emoţii frumoase şi spun nu este un sfat dar pot să spun aşa, toţi studenţii, toţi tinerii care au un vis să aibă încredere în el, să muncească şi să nu cedeze niciodată pentru că orice este posibil în viaţa asta", a afirmat Simona Halep.



La finalul evenimentului, ea a declarat pentru presă că are în continuare o perioadă de vacanţă şi de refacere în perspectiva noului an competiţional, dar că nu are planificată vreo intervenţie chirurgicală.



"Rămân acasă de Crăciun anul acesta şi o să petrec cu familia. Vreau să mă implic şi dacă pot, din experienţa mea pot să ajut tinerii, să facă ceva în viaţă. Încă joc tenis şi prioritate mea este sportul. Nu aş putea să am niciun regret pentru anul acesta pentru că a fost un an deosebit din toate punctele de vedere", a încheiat Simona Halep. AGERPRES