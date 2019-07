Simona Halep a venit în ţară după victoria istorică de la Wimbledon. „Mă întorc cu drag în România”

Simona Halep a ajuns în această după-amiază în România.Sportiva a fost întâmpinata de Ion Țiriac și Ilie Năstase, care au așteptat-o cu un buchet de flori. Președintele Iohannis i-a trimis, deasemenea, un buchet de flori. Ministerul Tineretului și Sportului a anunţat că românca va fi primită la Salonul Oficial de la Aeroportul Otopeni.

”E o primire deosebită și călduroasă. Nu vreu să mă repet, dar vreau să mulțumesc familiei pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat, vreau să mulțumesc tuturor antrenorilor mei, care mi-au pus racheta în mână de la 4 ani și jumătate. Vreau să mulțumesc deasemenea și Federației, dar și tuturor oamenilor care m-au susținut și care sunt mereu alături de mine.

Sunt persoane speciale în viața mea, în ultimii ani, care m-au ajutat foarte mult să cred în mine că pot să câștig astfel de trofee. O să încep cu doamna Virginia Ruzici, pentru că acum 10 ani a fost alături de mine și a considerat că o să ajung foarte sus. Darren Cahill, care în ultimii patru ani m-a învățat să cred în mine și să câștig pe cele mai mari arene ale lumii în tenis, domnului Țiriac, îi mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul și pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat, fiind dure, au fost bune și m-au făcut să cred 100% că sunt capabilă să o înving și pe Serena, chiar și într-o finală de Grand Slem.

Am primit sfaturi de la Darren, dar prietenești, pentru că antrenorul meu este Daniel Dobre. Darren a fost alături de noi și este în continuare.

Serena este cea mai bună jucătoare a lumii și cred că ocupă locul întâi la orice.

Nu am avut emoții la aterizare pentru că știam că mă așteptați aici. Voi sta câteva zile și apoi o voi lua de la capăt. Fiecare obiectiv este important și-mi doresc maximum. Hagi a fost model pentru mine, chiar dacă sunt sporturi diferite. Nu am avut o legătură directă

Am primit foarte multe mesaje, dar nu am avut timp să le citesc pe toate. Le mulțumesc tuturor

”Este greu să putem să credem copii fiind că vom câștiga un astfel de turneu mai ales că nu avem terenuri de iarbă în România. Copilașii trebuie să lupte și să nu cedeze. Am fost clară pe tactica stablită înainte de meci. Nu m-am gândit la scor, ci am crezut în șansa mea. Am stat concentrată pe tactica mea și a fost foarte bine

Ne antrenăm zi de zi, petrecem foarte mult pe teren, în sala de fitness și de aceea suntem capabile să alergăm atât de bine.

Îi mulțumesc domnului Iohannis, sunt fericită și abia aștept să primesc distincția(...) Medalia la JO este principalul obiectiv. Îmi doresc aur, dar e foarte greu. Îmi doresc să joc în toate problele”, a zis Halep.