Sindicatele din Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii solicită "întâlnire de urgenţă" cu ministrul Comunicaţiilor pe tema situaţiei de la Telekom

Alianţa Sindicatelor din Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii "ANTIC" solicită ministrului Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, o întâlnire de urgenţă pe tema vânzării Telekom România şi a concedierilor colective din zonele strategice, respectiv Televiziune sport, Spaţiile Telekom, Proiectarea reţelei Telekom şi nu numai.



Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului de resort, sindicaliştii îi solicită să se implice în situaţia disponibilizărilor anunţate de Telekom România (fostele Romtelecom şi Cosmote), având în vedere că statul român este acţionar la aceste companii.



"Probabil că vă este cunoscut acest stil de conducere nemţesc prin impunerea condiţiilor şi prin forţă, dar când eşti mic şi minoritar în România nu ai drepturi! Se tot vorbeşte de vânzarea Telekom, apar în presă diferite anunţuri mai mult sau mai puţin liniştitoare pentru salariaţi, nu întreb acţionarul majoritar că ştiu care este intenţia lui de acum 3 ani, când a lansat marele proiect Apolodor, benefic doar pentru o singură parte. Azi, domnule ministru Alexandru Petrescu, vă întreb în calitate de girant al acţionarului minoritar statul român, de ce nu luaţi poziţie? De ce nu vă opuneţi la concedierile colective? Astăzi suntem martori la moartea televiziunii Dolce Sport, prin decapitarea salariaţilor. Dolce Sport s-a făcut cu truda specialiştilor din Romtelecom, iar azi este pusă pe butuci de asasinii economici ai companiei Telekom. Asistăm la un masacru, unde, 'Proiectarea reţelei' este în aer, specialiştii din cadrul 'Proprietăţilor Imobiliare şi Achiziţii' sunt eliminaţi. Din punctul nostru de vedere, aceste trei exemple ne conduc sigur către îngroparea companiei. Pe această cale vă solicităm de urgenţă o întâlnire pe tema vânzării Telekom şi concedierile colective din zonele strategice în opinia noastră - Televiziune Sport, Spaţiile Telekom, Proiectarea Reţelei Telekom şi nu numai", se spune în documentul citat, semnal de preşedintele sindicatului, Cristiana Matei.



La rândul său, Sindicatul Naţional Telecomunicaţii Mobile (SNTM), a atras atenţia vineri, într-un comunicat, că salariaţii Telekom România, care urmează să fie disponibilizaţi, vor fi concediaţi după bunul plac al angajatorului, care nu va oferi acestora sprijinul de recalificare şi reconversia profesională prevăzute de Codul Muncii şi îi va trimite pe capul statului român.



"SNTM, sindicat reprezentativ la nivelul Telekom România Mobile Communications SA (fosta Cosmote), membru al Blocului Naţional Sindical (BNS), constată cinismul şi nerespectarea legii privitoare la concedierile colective anunţate de gigantul Telekom România. Deşi sindicatul a fost invitat la 'informare şi consultare' de către Telekom România, nu ni s-a permis accesul, deoarece pentru participarea la informare şi consultare am fost condiţionaţi cu semnarea unui acord de confidenţialitate în valoare de 10.000 de euro de informaţie, care, dacă ar fi fost semnat, nu ne-ar fi permis informarea şi consultarea membrilor noştri în acord cu prevederile statutare şi legale", se menţionează în comunicat.



Sindicaliştii din Telekom acuză compania că i-a informat pe email în legătură cu disponibilizarea angajaţilor.



"Ca urmare, Telekom România ne-a transmis pe email să-i spunem 'o informare', deşi titlul acesteia este notificare, prin care se arată de către aceştia demararea procesului de 'reorganizare a societăţii, în măsură să asigure implementarea şi operaţionalizarea unei noi scheme organizatorice şi funcţionale', consecinţa fiind concedierea unui număr de peste 250 de salariaţi", afirmă reprezentanţii SNTM.



Telekom România a anunţat joi că va restructura, în perioada următoare, 692 de poziţii din totalul de 5.831 de angajaţi existent în prezent la nivelul grupului de companii.



Conform companiei, din numărul posturilor ce urmează a fi restructurate, 438 de poziţii vor fi din cadrul Telekom România Communications S.A., respectiv 254 de poziţii din cadrul Telekom România Mobile Communications S.A..



"În urmă cu doi ani, Telekom România a iniţiat un program de transformare pentru a reduce complexitatea proceselor, prin redefinirea modelului operaţional, având ca scop îmbunătăţirea interacţiunii cu clienţii săi, prin digitalizare şi simplificare. Continuarea procesului de transformare asigură creşterea pe termen lung a grupului de companii, în contextul dezvoltării rapide a tehnologiei, al unei pieţe puternic concurenţiale, precum şi al schimbărilor globale la nivelul modelelor de afaceri, care afectează îndeosebi companiile de tehnologie. Poziţiile care urmează să fie restructurate vor fi decise pe baza obiectivelor de business ale companiei, în linie cu strategia de simplificare şi digitalizare", se precizează în comunicat.



În cadrul procesului de restructurare, Telekom România susţine că va aplica măsurile de protecţie socială, în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar evaluarea performanţei va fi utilizată drept criteriu în departajarea angajaţilor care ocupă poziţii similare.



"Reducerea complexităţii proceselor interne identificate şi a portofoliului de produse şi servicii conduce la schimbări în structura echipelor din cadrul organizaţiei, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale companiei. Optimizarea proceselor, automatizarea şi introducerea de roboţi într-o serie de procese interne sunt câteva dintre priorităţile companiei în toate ariile operaţionale, cu progrese semnificative până acum în ariile de IT, Tehnologie, Financiar şi Logistică. În cadrul procesului de transformare, Telekom România şi-a simplificat portofoliul de servicii şi a lansat o serie de iniţiative care să îmbunătăţească experienţa clienţilor, cu accent pe interacţiunea digitală", notează compania.



Telekom România este prezentă pe piaţa românească din anul 2014, după rebranding-ul comun al Romtelecom şi Cosmote România şi oferă servicii de telecomunicaţii fixe şi mobile complete, inovatoare, personalizate pentru o comunitate vastă de clienţi, cu aproximativ 10 milioane de contracte de servicii.



Telekom aparţine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicaţii integrate.



Deutsche Telekom AG este cea mai mare companie europeană de telecomunicaţii, cu operaţiuni în mai multe ţări din Europa Centrală şi de Est, inclusiv în România, precum şi în Marea Britanie.



Compania germană controlează 40% din acţiunile Hellenic Telecommunications Organization (OTE), care, la rândul său, deţine 54,01% din Telekom România.

AGERPRES