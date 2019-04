Sistemul anti-rachetă Aegis de la Deveselu intră într-un proces de actualizare

ROBERT GHEMENT/EPA

Sistemul anti-rachetă Aegis Ashore instalat în cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge un proces de actualizare, planificat anterior, în conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO şi cu acordul bilateral încheiat între România şi Statele Unite ale Americii.

"Lucrările care vor fi efectuate la elementele Aegis Ashore amplasate la Deveselu fac parte din actualizarea planificată a sistemelor Aegis ale SUA. Acest proces de actualizare nu va introduce în niciun fel elemente de natură ofensivă sistemului şi nu va schimba caracterul strict defensiv al acestuia", informează un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN) transmis joi AGERPRES.

Lucrările de actualizare au fost prevăzute încă din septembrie 2009, când a fost anunţat calendarul de implementare a sistemului SUA de apărare antirachetă în Europa într-o abordare nouă, adaptivă, în etape (EPAA/ European Phased, Adaptive Approach to Ballistic Missile Defense).

"În perioada planificată pentru executarea lucrărilor la Deveselu, care va dura câteva săptămâni, NATO va asigura o capacitate alternativă de apărare împotriva rachetelor balistice, prin desfăşurarea în ţara noastră a unui sistem de apărare anti-rachetă Terminal High Altitude Air Defence (THAAD), aparţinând Statelor Unite ale Americii", se arată în comunicat.

THAAD este un sistem defensiv ce va fi încadrat în arhitectura capabilităţii Alianţei de apărare împotriva rachetelor balistice şi se va afla, ca şi sistemul Aegis Ashore, sub controlul operaţional al NATO şi controlul politic deplin al Consiliului Nord-Atlantic.

"Desfăşurarea sistemului defensiv THAAD în România va avea caracter temporar, acesta fiind planificat să rămână operaţional doar până la finalizarea lucrărilor de actualizare a sistemului anti-rachetă Aegis Ashore", precizează MApN.

La Summit-ul NATO de la Lisabona din anul 2010, Alianţa a decis să dezvolte o capabilitate de apărare împotriva rachetelor balistice pentru a proteja teritoriile, populaţiile şi forţele sale din Europa. Sistemul Aegis Ashore din România este parte componentă a sistemului NATO de apărare împotriva rachetelor balistice, fiind sub controlul operaţional al autorităţilor militare aliate.

AGERPRES