SMURD București-Ilfov primește 65 de ambulanțe noi

Numărul autospecialelor de intervenţie SMURD se va dubla la nivelul Bucureştiului şi judeţului Ilfov în urma livrării a 55 de ambulanţe de tip B şi 10 ambulanţe de tip C, a anunţat, vineri, secretarul de stat în MAI Raed Arafat.



"În ultima perioadă s-au livrat 55 de ambulanţe de tip B şi 10 ambulanţe de tip C. Acestea urmează să înlocuiască integral parcul auto care funcţionează în Bucureşti din 2008, de când funcţionează SMURD în Bucureşti. Cel mai important lucru, de astăzi, este dublarea maşinilor care deservesc Bucureşti-Ilfov. La Ilfov de la 7 la 9, la Bucureşti diferenţa o să fie până la 40. Până acum, la Bucureşti, de exemplu, în ultima perioadă, din cauza vechimii maşinilor funcţionam cam cu 16 maşini", a precizat Arafat, la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).



El a explicat că vor fi înlocuite treptat maşinile care au funcţionat până acum, care au fost, de regulă, în medie 20 de maşini de prim-ajutor pe zi şi cinci de terapie intensivă mobilă.



"Însă, de astăzi, vom ajunge la 40 de maşini de prim-ajutor funcţionale, cu 15 în rezervă, urmând să reparăm ceea ce este reparabil din cele care au fost utilizate până acum, or să rămână şi ele în rezervă şi continuăm cu cele cinci maşini de terapie intensivă, numai că vom înlocui maşinile. Aceasta se traduce prin reducerea timpului de răspuns, dublarea staţiilor unde maşinile erau supraîncărcate. Acest lucru vine să sprijine şi echipajele respective să nu fie epuizate şi să fie o maşină care dublează", a mai spus Raed Arafat.



El a adăugat că numărul intervenţiilor pe care le va rezolva SMURD va creşte, lucru care va veni şi în sprijinul serviciului de ambulanţă, care de multe ori are cazuri în aşteptare şi cazuri la care nu se ajunge la timp.



"În ţară mai vin ambulanţe, SMURD mai primeşte, pe regiuni, vor fi şi ambulanţe de tip B 4X4, deci în fiecare lună va fi o regiune care va primi, ultima livrare va fi în luna decembrie - ianuarie, o să fie regiunea de nord-est. Şi acolo fiecare judeţ primeşte între cinci şi opt maşini de tip B 4X4", a afirmat Arafat.

