Șoferul mașinii cu numerele obscene și-a recuperat permisul de conducere

Răzvan Ştefănescu, şoferul maşinii cu număr de înmatriculare anti-PSD, şi-a recuperat marţi permisul de conducere, după ce procurorii au clasat dosarul în care a fost cercetat pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România.



Răzvan Ştefănescu este şofer profesionist şi are nevoie de permis pentru a munci în Suedia.



Avocatul şoferului, Ioana Mateş, a anunţat că Răzvan Ştefănescu va veni cu maşina în Piaţa Victoriei, la ora 14,00.



Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 au clasat dosarul lui Răzvan Ştefănescu, întrucât fapta nu există.



De asemenea, procurorii au dispus restituirea celor două plăcuţe cu mesaj anti-PSD către autorităţile suedeze, prin intermediul Ambasadei Suediei de la Bucureşti.



Decizia procurorilor vine după ce, săptămâna trecută, Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei a anunţat că va propune clasarea dosarului.



"În conformitate cu ultimele precizări primite pe canalele de cooperare poliţienească internaţională, Poliţia Română va preda autorităţilor suedeze numerele de înmatriculare personalizate, cu conţinut obscen, ridicate la data de 31 iulie 2018, întrucât acestea au fost retrase de către emitent. (...) În ceea ce priveşte dosarul penal instrumentat în prezent, în cursul zilei de astăzi, Brigada de Poliţie Rutieră din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti va propune unităţii de parchet competente soluţia de clasare a cauzei", informa Brigada Rutieră.



Iniţial, lui Răzvan Ştefănescu i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România", faptă prevăzută de art. 334, alin. (4) din Codul penal.



Poliţia susţinea că art. 36, alin. (3), cu trimitere la pct. 1 din Anexa nr. 2 din Convenţia de la Viena (8 noiembrie 1968) ratificată de România prin Decretul nr. 318 din 1980, stipulează că "numărul de înmatriculare prevăzut la art. 35 şi 36 ale Convenţiei trebuie să fie compus fie din cifre, fie din cifre şi litere (...)", context în care se confirmă lipsa de valabilitate a numărului aplicat pe autoturism şi astfel permisiunea de a folosi, pe teritoriul României, doar numărul permanent, care figurează şi în bazele de date. AGERPRES