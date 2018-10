Sorina Pintea a solicitat o situaţie privind tratamentul pacienţilor cu HIV - SIDA la nivel naţional

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi că a cerut o "situaţie exactă" la nivelul întregii ţări în ceea ce priveşte tratamentul pacienţilor cu HIV-SIDA, afirmând că există "discordanţe" între ceea ce spun coordonatorii de program şi ceea ce apare în spaţiul public.



Ea a spus că la Institutul Matei Balş pacienţii primesc medicamente înlocuitoare.



"Am primit şi eu semnale din teritoriu (n.r. - privind tratamentul pacienţilor cu HIV). În cursul acestei săptămâni, directoarea Agenţiei Naţionale de Programe din cadrul MS s-a întâlnit cu coordonatorii de program. Eu am înţeles că la Institutul Matei Balş sunt nişte probleme legate de nişte proceduri de achiziţii, dar pacienţii primesc medicamente înlocuitoare. Eu am cerut o situaţie exactă la nivelul întregi ţări pentru că există discordanţe între ceea ce spun coordonatorii de program şi ceea ce apare în spaţiul public", a spus Pintea după ce a participat la Conferinţa Anuală a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Carol Davila". AGERPRES