Sorina Pintea: Atunci când un spital are un grad de ocupare de 50%, ceva este în neregulă

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Târgu Jiu, referitor la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU), că atunci când un spital are un grad de ocupare de 50%, ceva este în neregulă, iar acest lucru arată că oamenii nu au încredere în sistemul medical.



Sorina Pintea a efectuat, încă de marţi seara, verificări în secţiile SJU Târgu Jiu, în urma a peste 60 de reclamaţii venite din judeţul Gorj privind anumite nereguli la nivelul unităţii medicale. Ea a afirmat că o parte dintre sesizări au fost confirmate în urma analizării acestora de către membrii Corpului de Control.



Ministrul a punctat că nu i-a plăcut ceea ce a văzut până în prezent în cea mai mare unitate spitalicească din judeţul Gorj, ea continuându-şi vizitele în secţiile instituţiei în cursul acestei zile.



"Am primit în jur de 62 de reclamaţii de aici, din judeţul Gorj, şi am vrut să văd exact ce se întâmplă. Bineînţeles că nu am văzut decât o parte din ceea ce mi-am propus, era foarte târziu (marţi seara - n.r.) şi am mai lucrat în sensul că am avut o discuţie cu membrii Corpului de Control vizavi de ceea ce s-a întâmplat în primele zile. O parte din cele scrise, multiplele reclamaţii, sunt reale, o parte nu. Din păcate, o parte sunt generate de neînţelegerile, diferendele de comunicare la nivelul spitalului, pe de o parte, şi de pe altă parte, de faptul că, atunci când vorbim de calitatea actului medical, nu vorbim de ceea ce face medicul practic pentru tine, sau echipa, ci modul în care tratezi pacientul, în întregul lui. Mi s-a spus astăzi obsesiv - 'Dar noi tratăm bine pacienţii', da, medical vorbind, dar pacientul are nevoie de mai mult decât atât. (...) Nu mi-a plăcut ce am văzut, categoric, infrastructura are nevoie de multe modificări, dar să ştiţi că nu mi-a plăcut blazarea celor din spital. Îmi spuneau - 'ştiţi, este bine, este mai bine ca şi înainte', dar nu este suficient. (...) Asta m-a dezamăgit cel mai tare, că oamenii nu mai au aşteptări, probabil nu mai cred că se mişcă lucrurile, dar se mişcă. (...) Atunci când un spital are un grad de ocupare de 50%, daţi-mi voie să vă spun că ceva este în neregulă, ceva nu merge, iar asta înseamnă că oamenii nu au încredere", a spus Sorina Pintea.



Ea a adăugat că vor fi efectuate modificări de structură la nivelul SJU, existând secţii unde gradul de ocupare este foarte mic, subliniind că, în ceea ce priveşte secţia de Pediatrie, se vor implica "personal, cu toţii", pentru reabilitarea acesteia.



"Vor fi modificări de structură pentru că în acest spital nu au ce să caute două secţii de Chirurgie pentru că indicele de ocupare, gradul de ocupare a paturilor este 50%. Asta înseamnă că jumătate din paturi nu sunt ocupate, de ce să ţinem două secţii? (...) Marea mea mirare şi dezamăgirea pe care am trăit-o a fost când am văzut gradul de ocupare la secţia Pediatrie. Cred că este pentru prima dată, de când lucrez în sistem, când am văzut un grad de ocupare de 30%. Asta înseamnă că populaţia nu are încredere în medici, în actul medical, că nu este mulţumită de tratament, că nu este mulţumită de condiţiile hoteliere, de aceea, pentru că am declarat 'Anul mamei şi copilului' la Ministerul Sănătăţii, toată lumea ştie că am o sensibilitate faţă de copii, ne vom implica personal, cu toţii, în a face această secţie de Pediatrie. A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor, pe partea de infrastructură va finanţa Consiliul Judeţean, pe partea de aparatură, dotare paturi şi tot ce are nevoie secţia va veni Ministerul Sănătăţii. Este inadmisibil ca o secţie de pediatrie să nu aibă adresabilitate în condiţiile în care sunt atât de mulţi copii", a afirmat ministrul Sănătăţii.



Totodată, Sorina Pintea a mai spus că membrii Corpului de Control au informat-o că pe anumite secţii şi la anumite aparate dezinfecţia nu este efectuată corespunzător, în acest sens fiind deja aplicate sancţiuni de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP).



Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii a ajuns la Târgu Jiu în urmă cu câteva zile.



În ceea ce priveşte cazurile sesizate în presă de la începutul anului - un filmuleţ cu trei pacienţi ai secţiei Psihiatrie filmaţi în ipostaze intime, pe jumătate dezbrăcaţi, şi cazul doctoriţei care ar fi refuzat să consulte un pacient şi a scris în foaia de observaţie nemulţumirile sale legate de salariu şi de lipsa de personal, Pintea a afirmat că ancheta continuă, deşi au fost luate măsuri administrative în cele două situaţii. AGERPRES