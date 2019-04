Sorina Pintea: Avem pregătită o hotărâre prin care vom introduce molecule noi în tratarea diabetului

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi că ar putea fi introduse în acest an noi molecule în tratarea pacienţilor cu diabet.



"În România sunt paşi foarte importanţi care se fac pentru tratamentul pacienţilor cu diabet. (...) Pentru toate patologiile anul trecut au fost introduse 37 de molecule noi, anul acesta deja avem pregătită o hotărâre de Guvern de modificare a 720 (HG - n.r.) prin care vom introduce alte molecule, astfel încât să contribuim la ceea ce înseamnă tratamentul pacienţilor", a spus ministrul Sănătăţii, la evenimentul de lansare a Forumului Român de Diabet, care a avut loc la Palatul Parlamentului.



Ea a reamintit că fiecare spital care are în componenţă compartiment sau secţie pentru diabet poate să angajeze şi să utilizeze nutriţionişti.



"Pentru diabet anul trecut s-au realizat progrese importante pornind de la înfiinţarea subprogramului pentru pacienţii cu diabet tip I, anul acesta - cu finanţarea suplimentară a programului naţional pentru pacienţii bolnavi de diabet (...). Din punctul meu de vedere, al specialiştilor din MS, credem că este momentul să acţionăm anul aceasta în ceea ce priveşte prevenţia. O mai strânsă legătură şi o aplicare foarte clară a ceea ce noi am convenit încă de anul trecut cu Ministerul Educaţiei - o platformă comună Ministerul Sănătăţii-Ministerul Educaţiei - pentru a putea dezvolta principii noi de prevenţie şi educaţie pentru sănătate. Cred că diabetul se pretează cel mai bine la acest lucru. Este vorba de educaţia pe care trebuie să o facem în şcoli, bineînţeles cu implicarea MS, cu implicarea tuturor factorilor interesaţi de a promova un stil de viaţă sănătos şi, nu în ultimul rând, cu Societatea Română de Diabet", a precizat Pintea.



La rândul său, preşedintele CNAS, Adriana Cotel, a menţionat că numărul beneficiarilor programului naţional de diabet s-a dublat în doar zece ani, iar bugetul alocat anual pentru tratarea acestei boli s-a mărit de cinci ori, în acelaşi interval de timp, ajungând în anul 2018 la aproape 1,3 miliarde de lei.



"Zvonurile care au circulat - şi anume că CNAS nu ar fi alocat un buget pentru sistemele de implementare şi monitorizare a insulinei - ţin să precizez că bugetul este alocat, el există, în ultimele două luni ale anului 2018 au fost peste (...) 80 de astfel de sisteme de monitorizare a insulinei", a spus Cotel.



Forumul Român de Diabet îşi propune să creeze un cadru de colaborare care să schimbe perspectiva asupra diabetului, militând pentru dezvoltarea integrată şi multidisciplinară a politicilor publice din domeniu. Diabetul poate fi combătut printr-o viziune complexă şi îndrăzneaţă, care include măsuri imediate în domeniul educaţiei populaţiei, prevenţiei, depistării timpurii şi managementului integrat al pacienţilor. AGERPRES