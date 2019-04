Sorina Pintea: Clinica de Hematologie din Craiova, verificată de inspectorii din Ministerul Sănătăţii

O echipă de inspecţie a Ministerului Sănătăţii s-a deplasat la Clinica de Hematologie din Craiova pentru a verifica situaţia reclamată de pacienţi, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută în Baia Mare, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.



"Începând de astăzi, inspecţia din cadrul Ministerului Sănătăţii merge la Craiova. Din păcate, nu am reuşit noi să ajungem în toate spitalele din ţară, iar, pe de altă parte, am avut în această perioadă controlul încrucişat care, de altfel, a fost şi la Ploieşti. (...) Prin urmare, vedem acum cu adevărat ce se întâmplă în unele spitale şi bineînţeles că vom lua măsurile cele mai drastice. Am văzut şi eu imaginile (...), şi nu numai. Inspecţia va merge la Craiova, dar este şi la Deva, pentru că şi acolo am identificat nişte probeleme, iar eu personal voi merge în spitalele din ţară pentru a putea vedea exact cum se desfăşoară furnizarea actului medical", a declarat Sorina Pintea.



Ministrul Sănătăţii a mai subliniat că şi în judeţul Maramureş pacienţii au reclamat situaţii neconforme în relaţia medic-pacient, însă nu pot fi comparate cu alte cazuri din ţară.



"Da, am avut reclamaţii şi din Maramureş, iar din păcate unele din ele au fost reale. Vreau să vă spun că nu atât de drastice din câte am văzut în alte spitale, dar şi Maramureşul va trebui să se alinieze. (...) Au fost reclamaţii legate de modalitatea în care personalul medical se comportă cu pacienţii, reclamaţii legate de igiena anumitor secţii, inclusiv din Spitalul Sighet, dar şi legate de modul de finanţare a anumitor servicii medicale, pacienţi nemulţumiţi că se termină fondurile de la Casă la jumătatea lunii, de genul acesta. Au fost reclamaţii şi de la SJU Baia Mare, Spitalul de Boli Infecţioase şi Spitalul de Recuperare Borşa", a spus Sorina Pintea.



Aceasta a mai precizat că miercuri va avea o întâlnire cu toţi managerii de spitale din judeţul Maramureş pentru a discuta despre probleme, oportunităţi şi investiţii în echipamente. AGERPRES