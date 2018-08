Sorina Pintea: Femeia jandarm nu are coloana fracturată ci un hematom

Foto: Lucian Alecu

Femeia jandarm care a fost agresată, vineri seara, la mitingul din Piaţa Victoriei nu are fractură cervicală, ci un hematom şi se simte bine, a declarat, sâmbătă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, după ce a vizitat pacienţii internaţi la Spitalul Floreasca.



"Nu este ruptură de coloană cervicală, este bine, s-a ridicat din pat, a comunicat, aşteaptă să meargă la serviciu. (...) Am văzut imaginile, dar ea este foarte bine fizic. Nu mi-a venit să cred, mă aşteptam la cu totul şi cu totul altceva. (...) Are un hematom, nu este o fractură de coloană cervicală. Nu este la terapie intensivă, este pe secţia de chirurgie", a precizat Pintea.



Ministrul Sănătăţii a adăugat că a stat de vorbă cu toate cele cinci persoane care au avut de suferit la mitingul de vineri seara şi sunt internate la Spitalul Floreasca.



"Sunt cinci persoane internate în acest moment în Spitalul Floreasca, toate se simt foarte bine, atât cât poate fi bine după un moment de şoc, dar nu au viaţa pusă în pericol, nu sunt internaţi în terapie intensivă. Comunică, trei dintre ei chiar ar putea fi externaţi, dar este bine să rămână până luni în spital. (...) Am stat de vorbă şi cu cei doi colegi ai ei (ai femeii jandarm - n.r.), apoi cu o domnişoară de 29 ani care are o plagă la picior, din fericire şi ea este bine, era pansată, probabil cu o arsură. Apoi am vorbit cu un băiat de 37 ani care avea un cartuş sau proiectil în picior. Şi l-a extras singur. Toţi cinci sunt bine", a menţionat Sorina Pintea.



Ea a precizat că toate spitalele din Capitală sunt pregătite să facă faţă pe perioada mitingurilor.



"Întotdeauna când este anunţat un miting de proporţii, indiferent cine îl anunţă, spitalele sunt pregătite, mai ales cele care asigură urgenţa, sunt chemaţi şi medici de acasă dacă este cazul", a explicat ministrul.



Ea a spus că toate cadrele medicale au fost lăsate să intre în mulţime şi să acorde primul ajutor răniţilor.



La Spitalul Floreasca a ajuns şi ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. AGERPRES