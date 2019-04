Sorina Pintea: Investim foarte mult anul acesta în sănătate, fără să ţinem cont de culoarea politică

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat luni că există o colaborare cu autorităţile locale pentru creşterea calităţii serviciilor medicale şi a reiterat că vor fi investiţii multe în sănătate în 2019, fără a se ţine cont de culoarea politică.



Precizarea a fost făcută după ce primarul oraşului Ulmeni, Lucian Morar, a intrat în greva foamei, încercând prin acest gest să convingă Ministerul Sănătăţii să deschidă o staţie de ambulanţă în localitatea sa.



"Aprobarea unei substaţii de ambulantă nu ţine de ministrul Sănătăţii, iar Ministerul Sănătăţii are doar doi membri în comisia care avizează înfiinţarea acestora. Aşa cum ştiţi, colaborez cu autorităţile locale pentru a creşte calitatea serviciilor medicale din zonele pe care aceştia le reprezintă şi investim foarte mult anul acesta în sănătate, fără să ţinem cont de culoarea politică. Pentru că, aşa cum am mai spus, sănătatea nu are culoare politică. Este regretabil că domnul primar din Ulmeni a ales această modalitate de a face campanie electorală. Probabil îşi imaginează că victimizarea îi va aduce aprecierea comunităţii şi, implicit, capital politic", a declarat Sorina Pintea, potrivit unui comunicat al ministerului remis AGERPRES.



Ministerul precizează că o Comisie Interministerială pentru Suport Tehnic (CIMST) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne avizează înfiinţarea substaţiilor de ambulanţă.



Comisia este formată din: Raed Arafat - preşedinte, doi membri din MAI - DSU, un membru din MAI - IGSU, un membru din MAI - IGAv, doi membri din MS, un membru din structura operativă a serviciilor publice de ambulanţă, un membru din structura operativă a UPU-SMURD.



Deciziile CIMST nu pot fi influenţate de Ministerul Sănătăţii, ele se iau în urma analizării obiective a solicitărilor şi a realităţilor existente în teritoriu, astfel încât înfiinţarea unor noi substaţii de ambulanţă să fie justificată din punct de vedere al nevoilor de servicii medicale de urgenţă în zonele pe care le deservesc, precizează MS.



"În anul 2015, s-au transmis către Ministerul Sănătăţii două solicitări pentru înfiinţarea unei substaţii de ambulanţă în Ulmeni, care să asigure asistenţa medicală de urgenţă pentru locuitorii oraşului Ulmeni şi zonele rurale limitrofe. Ambele solicitări au fost direcţionate către CIMST, care nu a aprobat solicitările. Având în vedere faptul că pentru rezolvarea cazurilor din localitatea Ulmeni, echipajul de prim ajutor (EPA) Fărcaşa poate interveni în această zonă, media cazurilor fiind de doar trei cazuri/24 ore/echipaj, activitatea echipajului ar fi fost la un nivel de intensitate sub mediu", se arată în comunicat.



MS face precizarea că din anul 2015 şi până în prezent nu a mai fost transmisă o altă solicitare pentru înfiinţarea unei substaţii de ambulanţă în localitatea Ulmeni. De asemenea, menţionează că nu a fost aprobată înfiinţarea unei substaţii de ambulanţă în localitatea Ariniş, de unde primarul intrat în greva foamei cerea relocarea substaţiei către localitatea sa, astfel că motivarea gestului la care a recurs edilul "nu este reală". AGERPRES