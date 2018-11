Sorina Pintea: Patru centre de mari arşi vor fi construite după 2020

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi seara la Braşov că, "în termen realist", după 2020 vor fi construite patru centre de mari arşi în România, care trebuiau realizate din 2014, când a fost dată o hotărâre de guvern în acest sens, dar "a fost multă birocraţie, multă delăsare şi ani de zile în care lumea nu s-a interesat''.



''În 6 august 2018 am semnat un contract pentru studiul de fezabilitate. Tot în acest an am publicat, în 25 octombrie, pe site-ul Băncii Mondiale, un caiet de sarcini pentru achiziţia de aparatură, pentru că, practic, banii erau. Anul trecut s-a demarat procesul de achiziţie prin Banca Mondială, pentru că banii erau din 2012", a precizat Pintea.



Ministrul a afirmat că centrele din Iaşi şi Timişoara vor fi dotate până în martie 2019. "Licitaţia se va termina şi să sperăm că nu avem contestaţii. 'Sportul' contestaţiilor ne-a ţinut pe loc în foarte multe situaţii, inclusiv în povestea asta cu studiul de fezabilitate", a spus Pintea.



Ea a adăugat că celelalte patru centre vor fi construite "în termen realist după 2020, la Târgu Mureş, două la Bucureşti şi la Timişoara". "A fost multă birocraţie, multă delăsare, sunt ani de zile în care lumea nu s-a interesat'', a subliniat ministrul sănătăţii. AGERPRES