Sorina Pintea: Raportul Corpului de control referitor la INML este gata

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Bistriţa, că raportul Corpului de control referitor la INML a fost terminat în cursul nopţii de miercuri şi că, cel târziu vineri, va fi transmis persoanei care l-a cerut.



"Eu am primit azi-noapte raportul (miercuri - n.r.), este gata. Trebuie să parcurgă nişte paşi legali, inclusiv să fie analizat astfel încât să nu existe date din anchetă care să fie publicate. După această analiză, vom transmite raportul celui care l-a cerut şi care va decide dacă va publica parte din el sau nu - mâine cel târziu, pentru că azi-noapte raportul a fost gata", a spus ministrul.



Sorina Pintea a mai declarat că problema medicinei legale nu este legată de o lipsă de personal, ci de tarifele percepute pentru prestarea serviciilor, dar a dat asigurări că Ministerul Sănătăţii alocă fonduri pentru ca nicio anchetă penală să nu fie periclitată din acest motiv.



"Dacă vorbim despre specialitatea medicină legală, nu putem vorbi despre lipsa de personal majoră, pentru că, poate dintr-un motiv, să spun, mai pragmatic, oamenii au ales medicina legală fiind foarte bine plătită înainte de majorarea salariilor. S-au făcut paşi importanţi şi în zona respectivă. Problema medicinei legale, în acest moment, apropo de rapoarte, pentru că am avut discuţii cu cei de acolo înainte de a se întâmpla alte lucruri, este legată de tarifele pe care, în acest moment, medicina legală le are pentru prestarea serviciilor, pentru că o parte din finanţare vine din veniturile proprii. (...) În niciun caz nu sunt afectate anchetele de aceste finanţări pe tarife din venituri proprii. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, Ministerul Sănătăţii finanţează", a afirmat Pintea.

AGERPRES