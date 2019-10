Sorina Pintea spune că licitația privind vaccinurile antigripale s-a desfășurat în condiții legale

Ministrul demis al Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, marţi, că licitaţia privind vaccinul antigripal s-a desfăşurat în condiţii de legalitate.



"Rezultatele arată că licitaţia s-a desfăşurat în condiţii de legalitate. Sigur, domnul deputat poate să depună, plângere, este foarte bine ca parchetele să verifice dacă s-a respectat sau nu legea. Dar eu vă pun o întrebare: dacă se constată că aceşti angajaţi ai ministerului au făcut o economie de 3 milioane de euro? Îi premiază cineva? (...) Această licitaţie a fost făcută sub supravegherea ANAF. Este bine că se depun aceste plângeri pentru a putea fi clarificate nişte probleme. Întrebarea retorică rămâne. (...) Este campanie electorală, eu pot să înţeleg orice, campania electorală trebuie să se bazeze pe chestiuni serioase. De exemplu, mă aşteptam să ne sprijine în această campanie pro-vaccinare pentru că, iată, avem deja primele cinci cazuri de gripă", a afirmat Pintea, răspunzând unei întrebări legate de plângerea depusă de către deputatul USR Emanuel Ungureanu la DNA.



Ministrul a amintit că în acest an Ministerul Sănătăţii a achiziţionat 1.500.000 de doze de vaccin antigripal, mai mult cu 200.000 de doze faţă de anul trecut.



Potrivit Sorinei Pintea, 1.490.000 de doze sunt pentru categoria de vârstă grupe de risc 3 ani - 65 de ani, iar 10.000 de doze pentru categoria de vârstă 6 luni - trei ani.



"Aceste 10.000 de doze nu au fost încă livrate, urmează să fie livrate la sfârşitul lunii. Aceste doze - 10.000, costă 39,81 de lei doza fără TVA, iar dozele pentru adulţi costă 29,80 de lei doza fără TVA. Avem un acord cadru pe patru ani. Economia pe patru ani este de 12 milioane de euro. Pe un an de trei milioane de euro. (...) Începând de ieri sunt disponibile în depozite 500.000 de doze de vaccin care au început să fie livrate către direcţiile de sănătate publică. Faptul că al doilea an consecutiv reuşim să avem vaccinuri la timp cred că spune multe. Nu contest ceea ce spune domnul deputat, poate să depună plângeri pentru orice. În acest moment eu cred că o economie de trei milioane de euro spune foarte multe", a spus Pintea.



Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, marţi, o plângere la DNA prin care solicită verificarea modului în care Ministerul Sănătăţii a făcut achiziţia de vaccin antigripal, arătând că a fost cumpărat un alt produs decât cel solicitat şi a rămas descoperită grupa de vârstă cuprinsă între şase luni şi trei ani, iar prejudiciul ar ajunge la 11 milioane de euro.

AGERPRES