Sorina Pintea susţine înfiinţarea unei asociaţii a spitalelor

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi că susţine înfiinţarea unei asociaţii a spitalelor, care să reprezinte "o portavoce" a unităţilor medicale în negocierile cu autorităţile centrale.



"Încă înainte de a prelua portofoliul Sănătăţii mă gândeam că este nevoie de o organizaţie, de o asociaţie, care să poată fi o portavoce a spitalelor în negocierile cu ministrul Sănătăţii, cu preşedintele Casei şi, nu în ultimul rând, cu ministrul Finanţelor. Deci, avem nevoie de o asociaţie a spitalelor, ştiţi foarte bine. Şi sper că în aceste două zile veţi lua o decizie în acest sens, pentru că vreau să discut cu reprezentanţii acestei asociaţii. Vreau să îi pun la masă pe acei reprezentanţi, astfel încât să negocieze inclusiv cu ministrul Finanţelor", a precizat ea, în cadrul primei ediţii a Forumului Naţional al Spitalelor.



Ministrul a subliniat că îşi doreşte de la sistemul de sănătate "empatie, schimbarea mentalităţilor", după ce în debutul forumului a fost prezentat un mesaj video cu opinia cetăţenilor despre unităţile medicale din România.



Ea a adăugat că va continua vizitele inopinate în spitale.



"M-aţi auzit în nenumărate rânduri spunând că 80% din managerii de spitale din România nu au ce căuta în spitale. Şi foarte mulţi dintre dvs. - nu, poate, cei prezenţi aici - aţi făcut nişte comentarii. Dar ştiţi foarte bine că am dreptate. Spuneau pacienţii că îşi doresc curăţenie, mai multă empatie. Aşa ceva nu se cumpără, ştiţi foarte bine. Am fost acuzată că fac vizite inopinate pentru imagine. Le voi continua, dar nu le-am făcut şi nu le voi face pentru imagine, ci pentru a avea grijă de cei pe care i-aţi auzit astăzi", a menţionat ea.



Pintea a arătat că mai mulţi pacienţi i-au semnalat faptul că sunt nevoiţi să îşi cumpere medicamente, dar că în urma verificărilor a reieşit că unităţile medicale în care au apărut astfel de probleme aveau de fapt un excedent bugetar.



Ministrul a contrazis şi ipotezele referitoare la blocarea unor posturi, menţionând că spitalele au posibilitatea de a face angajări.



"Discutăm despre finanţare, despre faptul că unii dintre pacienţi trebuie să îşi cumpere medicamentele, aşa cum aţi auzit. Să ştiţi că multitudinea de mesaje pe care le primesc la Ministerul Sănătăţii sunt în mare parte legate de aceste aspecte. Şi am făcut şi nişte verificări. Spitalele respective aveau excedent. Deci puteau să achiziţioneze medicamentele necesare pacienţilor. Nu o făceau, nu ştiu de ce. Discutăm despre lipa de personal. S-a spus - inclusiv în presă, în ultima perioadă - că sunt blocate posturi, că nu există buget, că nu există contract semnat cu Casa de Asigurări de Sănătate. Ba da, dragi colegi, în momentul în care bugetul de stat este aprobat, aveţi posibilitatea să scoateţi posturi la concurs. Şi nu să îmi spuneţi în calitate de manageri: 'Noi am vrea, dar nu ne lasă directorul financiar'. Sunt în sală câţiva care mi-au dat acest răspuns", a precizat ministrul.



Pintea a mai spus că 2018 a fost "anul investiţiilor în oameni", al majorărilor salariale, 2019 este "anul investiţiilor în echipamente, în dotări", iar 2020 va fi "anul programelor naţionale, al extinderii acestor programe".



"Până la urmă, lucrurile se fac pe rând, într-o cronologie pe care am discutat-o cu toţii. Dar şi aici am întâmpinat probleme. Ştiţi foarte bine: cu unii dintre dvs nu se mai opreau discuţiile. Îmi spuneaţi că doriţi servicii medicale noi. Un entuziasm care m-a cuprins, mărturisesc, şi pe mine. Pe alţii a trebuit să îi sun, să îi rog frumos să solicite aparatură medicală. A trebuit să facem noi demersuri la autorităţile locale, astfel încât să vă rog să cereţi bani. Am fost în foarte multe spitale în ultima perioadă şi vreau să vă spun că am întâlnit oameni extraordinari, oameni care nu au ieşit în faţă prea mult, dar care m-au marcat. Sunt spitale mai mici, spitale de suport, care într-adevăr s-au luptat să supravieţuiască şi pe care aş dori să le felicit din tot sufletul. Un gând special pentru Spitalul Dezna din Arad", a adăugat ea. AGERPRES