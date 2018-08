Spitalul Universitar face o anchetă epidemiologică după ce un pacient susţine că s-a infectat cu o bacterie în spital

Spitalul Universitar de Urgenţă anunţă că va face o anchetă epidemiologică în urma acuzaţiilor pacientului Doru Oprea, care a fost internat în unitatea spitalicească în urma protestului din 10 august şi care susţine că s-a infectat cu bacteria Clostridium Difficile.



Potrivit unui comunicat de presă al SUUB remis marţi AGERPRES, s-a dispus o anchetă epidemiologică în secţia de chirurgie plastică, unde pacientul a petrecut ultima parte a perioadei de spitalizare.



"Referitor la informaţiile apărute în mediul virtual cu privire la anumite analize ale pacientului Oprea Doru, internat în instituţia noastră în urma participării la mitingul de protest din data de 10 august, facem precizarea că aceste date de laborator trebuie corelate cu contextul clinic al pacientului şi, evident, şi cu alte constante biologice crescute", relevă sursa citată.



Specialiştii de la SUUB susţin că, având în vedere faptul că în populaţia generală există purtători asimptomatici de Clostridium Difficile (între 5 - 15%), nu pot afirma cu certitudine că protestatarul nu face parte din această categorie de populaţie, iar în contextul unei imunităţi scăzute această tulpină să se activeze.



"De asemenea, a necesitat antibioprofilaxie cu spectru larg pentru plaga de la nivelul coapsei, în cazul de faţă cu cefalosporine, iar acestea reprezintă factor de risc pentru infecţia cu Clostridium Difficile, conform tuturor Ghidurilor actuale de diagnostic şi tratament, iar dacă buletinul de analize apărut în mediul virtual se corelează cu starea clinică şi cu constante biologice modificate, această infecţie se datorează doar antibioprofilaxiei cu cefalosporine şi nu altor cauze", explică sursa citată.



Protestatarul Doru Oprea a fost rănit la picior la mitingul din 10 august.



El susţine că, după ce a fost internat o săptămână la Spitalul Municipal din Bucureşti a descoperit, în urma unor analize făcute la un laborator privat din Timişoara, că este infectat cu bacteria Clostridium Difficile.



"Sâmbătă am fost externat de la Municipal şi am plecat la Timişoara. În noaptea de sâmbătă spre duminică am început să fac febră, frisoane tot ce trebuie. Duminică am fost la Spitalul Victor Babeş din Timişoara cu probe pentru analize, dar mi s-a spus că nu e nimeni şi să revin. (...) Am dus probe la Synevo şi acum am luat rezultatele: clostridium", a scris protestatarul pe Facebook.