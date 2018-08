Stănescu: Voi discuta cu premierul şi ministrul Finanţelor înainte de rectificare, să nu fie sincope în plata facturilor pe PNDL

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a declarat vineri că, înainte de aprobarea rectificării bugetare, va avea o discuţie cu prim-ministrul Viorica Dăncilă şi cu ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, pentru a găsi soluţii astfel încât să nu existe "sincope" în plata facturilor care vin de la primăriile din teritoriu pentru lucrările din Programul Naţional de Dezvoltare Locală.



"În perioada următoare, după cum a anunţat ieri doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, la rectificare bugetul pentru PNDL va fi suplimentat cu 300 milioane de lei. Aici vreau să fac o precizare: înainte de aprobarea rectificării bugetare, voi avea o discuţie cu doamna prim-ministru şi cu ministrul de Finanţe pentru că în perioada anterioară de timp s-au încheiat foarte multe contracte. Deja a început execuţia în foarte multe localităţi. Se lucrează în toată ţara şi sigur că alocarea fondurilor către UAT-uri va fi mult mai rapidă. Vă dau un exemplu: numai în luna iunie prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 1 şi 2 am alocat peste 500 milioane de lei, ceea ce înseamnă o sumă importantă şi sunt convins că această sumă, în perioada următoare, va creşte", a afirmat Paul Stănescu, la bilanţul MDRAP pe primul semestru al acestui an.



El a spus că PNDL trebuie să funcţioneze în continuare fără sincope şi este optimist că vor fi găsite soluţiile, împreună cu Ministerul Finanţelor.



"Un lucru foarte important este în continuare desfăşurarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală fără sincope. O să am o discuţie cu doamna prim-ministru şi cu ministrul Finanţelor pentru că în următoarele luni cererea administraţiei publice locale privind ceea ce se întâmplă cu PNDL - trebuie să ne gândim bine să nu existe niciun moment în care să nu putem plăti facturile care vin de la primăriile din teritoriu, de la UAT-uri. Vom avea o discuţie şi cred că nu se vor întâmpla sincope. Din punctul acesta de vedere sunt optimist că, împreună cu Ministerul de Finanţe, vom găsi soluţii ca PNDL să funcţioneze la optim", a adăugat Paul Stănescu. AGERPRES