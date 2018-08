Ştefan-Radu Oprea: Start Up Nation reprezintă ideea de renaştere a spiritului antreprenorial în România

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea, a declarat vineri, la Târgu Mureş, în cadrul unei întâlniri cu beneficiari ai Start Up Nation, că acest program reprezintă ideea de renaştere a spiritului antreprenorial în România.



"Start Up Nation este incontestabil vedeta programelor pe care acest minister le gestionează, este un program care se referă la partea de debut. Cei care au aplicat şi au îndrăznit, pot să vă spună că aceasta reprezintă ideea de renaştere a spiritului antreprenorial în România, ideea de a-ţi lua destinul în propriile mâini, aşa cum ne-aţi arătat că se poate. Şi doresc ca împreună să spunem povestea de succes, un lucru de care am uitat de foarte multă vreme. Şi aceasta pentru că, din nefericire, am învăţat, ceea ce spun englezii, că vestea bună nu este ştire, vrem să schimbăm această mentalitate, această percepţie, împreună cu dumneavoastră şi să arătăm că povestea de succes este cea care defineşte România, pentru simplul fapt că ea există. (...) Start Up Nation se adresează celor care vor să îndrăznească, care cred în forţa lor, în a-şi lua destinul în propriile mâini şi de a reuşi în afaceri", a arătat Ştefan-Radu Oprea.



Potrivit ministrului, alocaţia nerambursabilă este 200.000 lei, anual vor fi selectate 10.000 de proiecte, iar Start Up Nation 2017 în cifre reprezintă peste 19.000 de cereri depuse în aplicaţie, din care au fost selectate 10.000 de proiecte, 8.444 de contracte sunt încheiate, 1.800 ce cereri sunt în lucru, iar 6.500 de beneficiari au deja acces la finanţare.



Ministrul a precizat că pentru Start Up Nation 2018 au fost depuse până acum 4.450 de solicitări la minister şi că ultima zi de depunere a cererilor de plată este 29 septembrie, iar până la finalul acestui an vor fi făcute toate plăţile pentru Start Up Nation 2017.



Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a participat vineri, la Târgu Mureş, la evenimentul "Oportunităţi de finanţare 2018" organizat de Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Târgu Mureş, în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţul Mureş. AGERPRES