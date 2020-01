Streinu-Cercel, despre coronavirus: Undeva spre 70 la sută sunt forme uşoare şi medii de îmbolnăvire

Karina Knapek/Intact Images

Managerul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian Streinu-Cercel, a declarat luni că aproximativ 70% dintre cazurile de infecţii cu coronavirus sunt forme uşoare şi medii şi a spus că riscul ca un astfel de caz să ajungă pe teritoriul României este "substanţial redus".



"Majoritatea, undeva spre 70 la sută dintre ele sunt forme uşoare şi medii de îmbolnăvire şi nu prea ajung să fie depistate clinic. Restul sunt forme care îmbracă anumite elemente de severitate. Am studiat cu foarte mare atenţie modul în care acest virus declanşează îmbolnăvirea şi am constatat că în primele 2-3 zile pacientul dezvoltă pneumonie, dar în afebrilitate (fără febră), ceea ce schimbă cu totul datele problemei şi respectiv a modalităţii de monitorizare a intrării în ţară a unor astfel de persoane. (...) Riscul ca un astfel de caz să ajungă pe teritoriul României este substanţial redus", a susţinut Streinu-Cercel.



El a subliniat că Institutul "Matei Balş" are toate capabilităţile în momentul de faţă să primească astfel de pacienţi, să îi diagnosticheze şi "să îi trateze".



"O anumită terapie care este împotriva HIV-ului s-a dovedit eficientă şi împotriva acestui nou coronavirus. Practic, în toate spitalele de boli infecţioase există o astfel de medicaţie şi ne-am angajat să redactăm protocolul terapeutic să putem să intervenim dacă va fi cazul", a mai spus Streinu Cercel.



Potrivit acestuia, nu există teste rapide pentru depistarea cazurilor de infecţie cu coronavirus. "Nu încercaţi să căutaţi teste rapide pentru noul coronavirus, că nu există nicăieri în lume. Se fac teste standard, aşa facem şi noi", a afirmat Streinu-Cercel.



Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus că mortalitatea în cazul noului tip de coronovirus este între 2 şi 4%.



"Chiar dacă discutăm de aproape 3.000 de cazuri în China, nu discutăm decât de 80 de decese, ceea ce situează mortalitatea undeva între 2 şi 4 la sută, în funcţie de momentul în care facem aceste calcule. 20% dintre infecţii sunt cazuri grave. (...) Problema nu este legată de mortalitatea actuală şi de procentul de infecţii grave, ci de posibilitatea ca, datorită transmiterii repetate interumane, acest virus să devină mai virulent, mai patogen şi să producă un număr mai mare de cazuri grave, inclusiv de decese. Problema este şi de perspectivă. Măsura care se ia acum este să limităm transmiterea ca să limităm şi formele severe, posibile în viitor", a menţionat Rafila. www.agerpres.ro