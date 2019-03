Studiu: Bugetul alocat de peste 50% dintre români pentru vacanţa de vară depăşeşte 3.000 de lei

Aproape trei sferturi dintre români (72%) şi-au propus să cheltuie peste 2.000 lei în vacanţa de vară, iar peste jumătate (53%) dintre turişti sunt dispuşi să aloce mai mult de 3.000 de lei, reiese dintr-un studiu realizat de echipa unei platforme de căutare pentru călătorii.



De asemenea, două treimi dintre români (66%) îşi doresc o călătorie care să includă câteva zile de stat pe plajă. Pe de altă parte, există categoria de oameni (puţin peste o treime) care preferă drumeţiile montane şi aerul curat, în timp ce alţii sunt doritori de un city break în lunile de vacanţă.



Studiul citat relevă, totodată, că doar 1% dintre respondenţi au afirmat că nu îşi propun să călătorească în vara acestui an, fiind cel mai mic procent dintre cele 22 de naţionalităţi care au participat la sondaj.



Conform datelor centralizate de momondo.ro, în privinţa destinaţiilor, peste jumătate (54%) dintre cei intervievaţi susţin că se aşteaptă să petreacă vacanţa de vară în România, iar ceilalţi apreciază plajele şi coastele de la Marea Mediterană. Pe acest fond, companiile aeriene se întrec în oferte către astfel de destinaţii şi, de exemplu, un zbor dus-întors spre şi dinspre Atena, în luna iunie, costă în medie aproximativ 50 de euro/persoană.



Valoarea salariului mediu net folosită la elaborarea studiului este obţinută din valoarea salariului mediu brut de 5.163 lei, reglementată prin Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial pe 12 martie 2019 şi aplicată din 15 martie 2019.



Studiul a fost realizat pe datele colectate în ianuarie 2019 printr-un sondaj online în rândul a 23.400 de persoane din 22 de ţări, dintre care 1.006 de români cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani.



