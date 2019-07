Studiu: Mucurile de ţigară aruncate în mediul înconjurător afectează dezvoltarea plantelor

Trilioane de mucuri de ţigări ajung în fiecare an în mediul înconjurător şi reprezintă un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugerează un studiu efectuat în Marea Britanie, citat vineri de Press Association.



Prezenţa mucurilor de ţigări în sol reduce succesul germinării şi lungimea tulpinilor de trifoi cu 27%, respectiv 28%, se arată în concluziile studiului publicat în jurnalul Ecotoxicology and Environmental Safety.



Totodată, cercetarea a demonstrat că greutatea rădăcinilor plantelor de trifoi a fost redusă cu 57%.



La iarbă, succesul germinării a fost redus cu 10%, iar lungimea tulpinilor a scăzut cu 13%, conform echipei de oameni de ştiinţă de la Universitatea Anglia Ruskin (ARU).



Majoritatea mucurilor de ţigări conţin un filtru fabricat din fibre de acetat de celuloză, un tip de bioplastic, dar şi plastifianţi.



În urma studiului s-a descoperit că filtrele de la ţigările care nu au fost fumate au avut acelaşi efect asupra dezvoltării plantelor ca şi filtrele utilizate, ceea ce indică faptul că rezultatul nociv asupra vegetaţiei este consecinţa prezenţei filtrului în sine, chiar şi în absenţa substanţelor toxice eliberate prin arderea tutunului.



Circa 4,5 trilioane de mucuri de ţigară sunt aruncate anual, acestea fiind forma de poluare cu plastic a planetei cel mai des întâlnită.



În cadrul studiului, oamenii de ştiinţă au prelevat eşantioane din jurul oraşului Cambridge şi au descoperit în unele zone chiar şi 128 de mucuri de ţigară pe metru pătrat.



''Deşi sunt o prezenţă obişnuită pe străzi şi parcuri din lumea întreagă, studiul nostru este primul de acest tip care demonstrează impactul mucurilor de ţigări asupra plantelor'', a declarat autoarea principală a cercetării, Dannielle Green, specialistă în biologie în cadrul ARU.



''Am descoperit că acestea au un efect nociv asupra succesului germinării şi a lungimii tulpinilor, atât în cazul ierbii cât şi al trifoiului, şi reduc greutatea rădăcinii la trifoi cu peste jumătate'', a precizat ea.



Cercetătoarea a adăugat că este nevoie de mulţi ani, chiar decenii, pentru ca filtrele să se descompună în mediul înconjurător.AGERPRES