Studiu: Turiştii români preferă oraşele verzi europene: Oslo, Lisabona şi Lahti, pe lista locurilor apreciate

Oslo, Lisabona şi Lahti sunt pe cea mai recentă listă a celor mai verzi oraşe europene, pe care românii le au în plan atunci când îşi plănuiesc vacanţele, peste o treime dintre aceştia (37%) optând pentru deplasări de tip city break, în 2019, reiese dintr-un studiu de piaţă realizat de către reprezentanţii unei platforme online de căutare a celor mai bune oferte pentru bilete de avion, hoteluri şi închirieri auto.



Potrivit sursei citate, în acest an, Capitala Verde Europeană este Oslo, locul în care turiştii care planifică un city break vor putea să se bucure de spaţiul tot mai mult oferit pietonilor, în detrimentul maşinilor, precum şi de spaţiile verzi care se împart în întregul oraş. Preţul mediu al unui zbor dus-întors la clasa economică către capitala Norvegiei, pentru un adult, este de 191 de euro.



Un alt oraş de interes este Lisabona, unde dezvoltarea transportului public electric (tramvai, maşini electrice, biciclete electrice) excelează. La fel şi performanţa în reducerea pierderii apei din sistemul public şi a refolosirii acesteia pentru irigaţii sau curăţenie stradală. Lisabona va primi, în 2020, titlul de "Capitala Verde Europeană a anului". Preţul mediu al unui zbor dus-întors la clasa economică pentru un adult ajunge la 226 de euro.



Micuţul orăşel Lahti din Finlanda va fi următorul pe lista locurilor apreciate pentru eforturile sale de a contribui la sănătatea locuitorilor. Astfel, începând cu anul 1997, oraşul a început să lucreze la îmbunătăţirea calităţii aerului, iar astăzi 99% dintre cetăţeni locuiesc la maximum 300 de metri distanţă de un spaţiu verde urban, ceea ce le permite ca în timpul liber să facă drumeţii, să pescuiască sau chiar să culeagă fructe de pădure sau ciuperci. Preţul mediu al unui bilet de avion dus-întors la clasa economică pentru un adult se ridică la 245 de euro, până la Helsinki.



Din anul 2010, când a luat naştere proiectul "Capitala Verde Europeană", încă nouă oraşe au fost premiate pentru eforturile lor privind sustenabilitatea, iar dintre acestea cele mai vizitate de către turiştii români sunt: Stockholm (2010), Hamburg (2011), Nantes (2013) şi Copenhaga (2014), conform analizei momondo.ro.



Începând cu anul 2015 a apărut "The European Green Leaf Award', o competiţie similară adresata oraşelor mai mici, iar printre cele premiate se găsesc: Limerick (Irlanda) şi Mechelen (Belgia) - în 2020, Cornellŕ de Llobregat (Spania) şi Horst aan de Maas (Olanda) - în 2019, şi Torres Vedras (Portugalia) - în 2015.



La nivelul României, nu există încă oraşe cu strategii coerente privind dezvoltarea sustenabilă, dar cele care au fost norocoase privind suprafeţele verzi/cap de locuitor sunt: Cavnic (674,1 mp) şi Baia Mare (119,2 mp), conform Institutului Naţional de Statistică.



"În ceea ce priveşte folosirea resurselor regenerabile, Alba Iulia se bucură de un procent foarte bun (99%), mai ales datorită hidrocentralelor care alimentează oraşul (conform unui studiu al Carbon Disclosure Project). Turiştii obişnuiesc să petreacă timp de calitate vizitând Cetatea Albă Carolina, sau folosesc locaţia ca bază pentru vizitele locurilor din apropiere (Cetatea Devei sau Transalpina)", se menţionează în studiul menţionat.



Datele privind concursul şi statisticile au fost obţinute de pe site-ul oficial al competiţiei "The European Green Capital Award', care apreciază angajamentul oraşelor cu minim 100.000 locuitori în dezvoltarea urbană sustenabilă. Un juriu format din 12 experţi independenţi internaţionali analizează aplicaţiile oraşelor ţinând cont de 12 indicatori, printre care: adaptarea la schimbările climatice, mobilitate urbană sustenabilă, natură şi biodiversitate, calitatea aerului şi a apei, zgomot şi inovaţie eco.



Momondo.ro este un motor de căutare gratuit care compară cele mai bune oferte pentru bilete de avion, hoteluri şi închirieri auto la nivel global. AGERPRES