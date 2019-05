Succesul programului Rabla pentru electrocasnice a determinat Guvernul să îi dubleze bugetul

Comisarul general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), Octavian Popa, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că succesul programului Rabla pentru electrocasnice, care poate fi accesat de vineri, a determinat Guvernul să dubleze bugetul alocat acestuia la 40 de milioane de lei.



"Din acest an, s-au introdus în aparatele casnice care pot fi achiziţionate televizoarele şi maşinile de spălat vase. Succesul acestui program a determinat Guvernul României să dubleze bugetul la 40 de milioane de lei. Finanţarea se va acorda sub formă de vouchere", a afirmat Popa.



El a mai spus că maşinile de spălat vase pot fi achiziţionate dacă persoanele fizice oferă în schimb orice aparat electrocasnic uzat.



"Ca noutate, am introdus în programul din acest an posibilitatea corectării de către solicitant a informaţiilor introduse eronat, cu excepţia codului numeric personal, prin utilizarea codului unic de accesare a înscrierii până la momentul semnării contractului de finanţare. Altă noutate pentru această sesiune este posibilitatea de a modifica eficienţa energetică a unui echipament aprobat doar de la o clasă superioară la una inferioară până în momentul utilizării voucherului, cu modificarea sumei aferente fiecărei categorii de echipament", a precizat reprezentantul GNM.



Popa a mai spus că anul trecut, programul a avut un buget de 20 de milioane de lei şi a oferit 13.000 de vouchere, cele mai multe dintre ele - 9.000 - fiind achiziţionate pentru schimbarea maşinilor de spălat rufe.



Programul Rabla pentru electrocasnice are drept obiective creşterea gradului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electrocasnice şi stimularea cumpărării echipamentelor eficiente energetic.

