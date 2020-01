Superstiții, ritualuri și practici misterioase de Bobotează

În fiecare an, la 6 ianuarie, Biserica Ortodoxă celebrează Boboteaza, sau botezul lui Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. O dată cu Boboteaza şi cu ziua Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorile de iarnă se încheie. Este foarte important ca pe 6-7 ianuarie să nu faceţi anumite lucruri, în caz contrar, vă va merge prost tot anul.

Sfintirea apelor si aruncarea crucii

De Boboteaza, toți preoții sfintesc apele și la biserici se împarte Agheasma mare, care se bea timp de opt zile, între 6 și 14 ianuarie. În restul anului, credincioșii trebuie să aibă acordul preotului pentru a o folosi.



Tot de Bobotează, când se sfințesc apele, preotul aruncă o cruce în apă, iar mai mulți bărbați se întrec să o aducă la mal. Potrivit tradiției, bărbatul care reușește să scoată crucea din apa va avea noroc tot anul.

Fetele își pot visa ursitul dacă își pun busuioc sub pernă



În noaptea de Bobotează, fetele nemăritate își pot visa viitorul soț dacă își agață de inelar un fir roșu de mătase de care să înnoade o rămurică de busuioc şi să pună apoi o altă crenguţă sub pernă.Se spune că, busuiocul are puteri speciale, fiind una din plantele prezente cel mai des în descântecele de dragoste şi măritiş. De asemenea, fetele care cad pe gheață în ziua de Bobotează se vor mărita în acest an.

Nu se spală de Bobotează

Traditia mai spune că la Bobotează nu se spală rufe, fiindcă toate apele sunt sfinţite. În această zi sunt interzise certurile în casă și nu se dă nimic cu împrumut.