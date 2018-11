Tăriceanu, despre preşedinţia Consiliului UE: Nu ştiu dacă mai avem timp să promovăm o agendă proprie

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că, pentru preluarea de către România a preşedinţiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene, Guvernul "şi-a făcut temele", însă a atras atenţia că nu există un dialog între instituţiile implicate în viitoarea preşedinţie pentru promovarea intereselor româneşti.



"Guvernul şi-a făcut temele. Nu asta e problema. E o problemă un pic mai amplă şi cred că preşedintele, din poziţia pe care o are, ar fi putut să fie unul dintre factorii esenţiali ai acestui demers de armonizare a tuturor punctelor de vedere. (...) Eu consider că România nu este pregătită să preia preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene din cauza problemelor politice, nu din punct de vedere tehnic. Pregătirea preşedinţiei presupune întâi de toate un efort administrativ, politic, de corelare cu Comisia, cu Consiliul UE, dar, dincolo de acest lucru, cred că este o ocazie foarte bună care se oferă fiecărui stat pe rând pe măsură ce preia preşedinţia să îşi promoveze şi o agendă cu subiecte de interes naţional, de interese proprii. Dincolo de interesele de ordin general care sunt incluse în agenda europeană a preşedinţiei României, nu există nimic care să ţină de interesul nostru'', a spus Tăriceanu, la Parlament.



Printre subiectele de interes naţional, Tăriceanu a enumerat aderarea la spaţiul Schengen sau ridicarea MCV.



"Acest lucru ar fi trebuit să fie rezultatul unei pregătiri care lipseşte - o pregătire politică între toate instituţiile implicate în viitoare preşedinţie. Aici vorbesc în primul rând de Parlament, de Guvern, vorbesc de preşedinte, vorbesc de partidele politice, pentru că, în mod normal, interesul naţional nu este reprezentat de o parte sau de alta a spectrului politic - mă refer la partide. Şi acest dialog a lipsit cu desăvârşire, mă refer la mare parte din dialogul esenţial pentru promovare intereselor româneşti. Aşadar o să avem o agendă care o să fie în folosul tuturor statelor membre. Nu ştiu dacă mai avem timp să promovăm o agendă proprie. Eu am sugerat chiar şi acum, în ceasul al doisprezecelea, să întreprindem un astfel de demers, însă răspunsul celor din opoziţie l-am văzut şi sigur pentru mine este decepţionant să văd că atâta poate să înţeleagă domnul Orban şi numai ştiu cine de la USR, că nu-i cunosc cum îi cheamă", a adăugat Tăriceanu.



Întrebat care au fost motivele demisiei lui Victor Negrescu din funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene, Tăriceanu a răspuns: "Nu am aflat şi nici nu mă interesează. Văd că are motive de ordin personal. Nu am vorbit cu domnul Negrescu. Nu mi-a spus nimic".