Tătaru: Am ajuns ciuma Europei nerespectând sau instigând la nerespectarea regulilor

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a spus, miercuri, că România a ajuns „ciuma Europei” din cauză că românii nu au respectat regulile sau au instigat la nerespectarea lor. Totuși, el a afirmat că „nu avem perspectiva unei noi stări de urgență”.

„În acest moment, nu avem perspectiva unei stări de urgență, dar starea de alertă se va menține atâta timp cât vom reuși să gestionăm să mergem pe acea pantă descendentă. Nu m-aș putrea gândi cam când ar trebui să vină o stare de urgență, m-aș gândi cum am putea face ca toți dintre noi să ne respectăm partea noastră de treabă.Atâta timp cât avem acele curente negaționiste, cât avem acea bagatelizare a celor trei, patru luni prin care am trecut împreună și toată lumea a respectat niște reguli, este destul de greu. Rămâne ca noi, la nivelul nostru, la Ministerul Sănătății, dumneavoastră ca media, să aducem în imagine ce se întâmplă și care este această față adevărată a infecției cu coronavirus. Trăim un moment dificil, dar dacă am fi numai noi am spune că suntem subiectivi. Dacă ne uităm în toată Europa și în toată lumea nu avem cum să mai fim subiectivi. Am ajuns ciuma Europei. Cum am ajuns ciuma Europei? Nerespectând niște reguli sau instigând să nu respectăm niște reguli”, a spus Nelu Tătaru, într-o declarație de presă, susținută după ce a vizitat Spitalul din Mureș.

Ministrul Sănătății a mai spus că sistemul medical gestionează în acest moment situația, „chiar dacă mai transferăm un paciente de la o Terapie Intensivă suprapopulată la altă Terapie Intensivă”.

Miercuri, în România, au fost înregistrate 1.030 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus.

(sursa: Mediafax)