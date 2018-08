Teodorovici, despre suma suplimentară alocată pentru Catedrala Neamului

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, consideră că este o abordare logică şi corectă alocarea unei sume suplimentare de bani pentru Catedrala Neamului, astfel încât în noiembrie în acest lăcaş de cult să aibă loc prima slujbă.



"Eu cred că este normal, logic, de bun simţ şi legal pentru un contract aflat în derulare, care are nevoie de plăţi pentru a se respecta cu ceea ce s-a angajat cu partea de constructori, şi pentru un obiectiv atât de importat pentru întreaga noastră ţară, să alocăm bani, pentru ca în luna noiembrie să fie, cum ni s-a promis de către Patriarhie, prima slujbă a acestui nou locaş de cult, într-un an în care pe care toţi îl văd să fie unul frumos, Anul Centenar. E o abordare logică, corectă", a declarat Teodorovici la Digi 24.



Acesta a mai spus "cu mândrie", că şi în 2015, când era ministru de Finanţe, la rectificarea din vară a alocat o sumă de 25 milioane lei pentru Catedrala Neamului.



Conform proiectului privind rectificarea bugetară, publicat de MFP, Secretariatul General al Guvernului va primi în plus 147,8 milioane de lei per sold, din care 115,5 pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

AGERPRES