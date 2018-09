Teodorovici: Domnul preşedinte nu a venit la întâlnirea de azi,considerând că e poate mult prea jos nivelul de discuţie cu doi miniştri

Preşedintele Klaus Iohannis nu a participat la întâlnirea programată joi pe tema rectificării bugetare şi a desemnat în locul său doi consilieri, pe probleme economice şi probleme juridice, considerând că "poate e mult prea jos nivelul de discuţie" cu doi miniştri din Guvern, a afirmat joi, la Digi 24, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



"Ieri (miercuri - n. r.) a venit această invitaţie din partea domnului preşedinte, după ora de începere a şedinţei de Guvern, după ora 13:00. Dacă se dorea cu adevărat o discuţie, un dialog pe un astfel de subiect putea fi trimisă această invitaţie înainte, pentru ca doamna prim ministru să decidă clar în funcţie de această solicitare, dânsa având deja antamat un program de vizite externe. Avea un angajament asumat şi stabilit cu partenerii noştri internaţionali, de a merge în Spania, de a se întâlni cu prim ministrul şi nu numai. De asta dânsa a propus ca la discuţiile de astăzi să merg eu, alături de colegul meu, domnul ministru Tudorel Toader (ministrul Justiţiei - n. r.). La această întâlnire de astăzi domnul preşedinte nu a venit, considerând că e poate mult prea jos nivelul de discuţie cu doi miniştri din Cabinetul României şi a desemnat doi consilieri pe probleme economice şi probleme juridice", a explicat Teodorovici.



El a adăugat că nu au fost anunţaţi că preşedintele nu va fi prezent şi au aflat acolo acest lucru. De asemenea, a menţionat că subiectul principal adus în discuţie a fost "grija" faţă de bugetele structurilor membre în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).



"Întrebarea din partea noastră a fost de ce discutăm un astfel de context, nefiind cei doi de faţă din partea preşedintelui membri ai CSAT", a spus ministrul Finanţelor.



Acesta a menţionat că subiectul legat de servicii fusese deja discutat în şedinţa CSAT, unde "toţi cei prezenţi au confirmat că a fost o comunicare prealabilă între doamna prim ministru, ministrul Finanţelor şi fiecare structură membră CSAT şi că propunerea de rectificare a Guvernului nu împietează cu nimic, cel puţin până la a doua rectificare din acest an, contractele în derulare şi nu este niciun fel risc ca tot ce înseamnă activitate în aceste structuri să fie derulate aşa cum le-au asumat la început de an".



Ministrul Finanţelor a mai afirmat că i-a rugat pe cei doi consilieri "să-l invite pe domnul preşedinte în timpul discuţiilor, dacă doreşte şi are neclarităţi", fiind momentul să primească răspuns la toate întrebările pe care le ridică în spaţiul public.



"Rugămintea mea a fost la cei doi consilieri chiar să-l invite pe domnul preşedinte în timpul discuţiilor. Dacă tot doreşte şi are neclarităţi, este momentul să primească răspuns la toate întrebările pe care dânsul le ridică în spaţiul public, dar fără să comunice cu Guvernul pe aceste subiecte. Dacă tot eram acolo şi tot ne-a invitat ca şi Guvern, acum nu neapărat conta dacă doamna prim ministru nu a fost de faţă, dânsa a desemnat doi membri ai Guvernului cu toate documentele, toate informaţiile necesare pentru ca domnul preşedinte să înţeleagă care a fost raţionamentul şi care este logica legală, dar din păcate domnul preşedinte, nefiind de faţă, subiectul fiind legat doar de servicii, discuţia oricum era caducă, pentru că rectificarea s-a adoptat ieri, după ce, din păcate, în CSAT s-a suspendat şedinţa fără un temei legal din partea preşedintelui. Din partea noastră, ca şi Guvern, a fost toată deschiderea, de asta am şi fost acolo prezent, pentru a aduce toate clarificările la eventuale întrebări din partea domnului preşedinte", a spus şeful de la Finanţe, subliniind că spera ca prin această discuţie să fie evitate pe viitor situaţii similare, atunci când Guvernul va veni cu a doua rectificare bugetară din acest an.



Preşedintele Klaus Iohannis i-a transmis miercuri o scrisoare prim-ministrului Viorica Dăncilă, prin care o invita joi la consultări, la Palatul Cotroceni, având în vedere opiniile exprimate de Guvern în legătură cu necesitatea rectificării bugetului de stat pe anul 2018. AGERPRES