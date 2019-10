Teodorovici, ironic la adresa lui Ponta: Chestiunile economice trebuie lăsate celor care se pricep la economie

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a criticat, marţi, modificarea în Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor a proiectului iniţiat de el privind impozitarea pensiilor speciale, precizând că în acest fel actul normativ devine neconstituţional, şi a menţionat că îl sfătuieşte pe liderul Pro România, Victor Ponta, să lase chestiunile economice celor care se pricep la economie.



"Vreau să fac o referire vizavi de o declaraţie legată de pensiile speciale sau impozitarea pensiilor speciale. Văd un lider de partid care spune că s-a scos o prostie introdusă de mine la Senat, cu această impozitare a pensiilor. Desigur, s-a învăţat de-a lungul timpului să vorbească despre lucruri care nu sunt nici măcar adevărate. Vreau să vă spun că prin acest amendament introdus de domnia sa în această lege face practic ca această lege să fie neconstituţională. Probabil că acest lucru s-a dorit, să se facă ca această lege să devină neconstituţională. Noi când am propus, că este vorba de o echipă de la Senat care a lucrat la acest proiect de act normativ, practic a fost bine făcut, documentat, cu studii şi analize făcute de Academia Română, deci bine fundamentat şi neatacabil la CCR. Prin această propunere populistă, se lasă această lege în afara cadrului legal şi nu poate fi aplicată", a precizat Teodorovici în şedinţa Comisiei de buget din Camera Deputaţilor.



Ulterior, Teodorovici a confirmat că se referă la modificarea anunţată de Victor Ponta referitoare la neimpozitarea pensiilor militarilor.



"Nu-mi permit să dau eu sfaturi, dar problemele economice trebuie lăsate celor care se pricep la economie. Ar fi bine să facă şi astăzi şi de azi înainte. Adică, sfatul e ca chestiunile economice să le lase celor care se pricep la economie, aşa e mai bine. Adică, să facă politică şi ceea ce ştie mai bine şi partea de economie să o lase pe umerii celor care ştiu", a spus Teodorovici.



Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat luni că în Comisia de apărare a fost adoptat amendamentul la proiectul iniţiat de Eugen Teodorovici referitor la impozitarea pensiilor speciale, prin care pensiile militare să nu fie impozitate.



"Aş dori să amintesc faptul că noi, cei de la Pro România, prin preşedintele Comisiei de apărare, domnul Ion Mocioalcă, am făcut un amendament la faimoasa lege a lui Eugen Teodorovici, prin care să nu fie impozitate pensiile militarilor. Acest amendament a fost sprijinit de toată lumea şi vreau să le mulţumesc. Să vedeţi ce bine colaborează şi PSD şi celelalte partide şi au scos această prostie din legea lui Teodorovici. (...) Mi-am luat acest angajament în faţa militarilor şi vreau să spun că mă bucur că am avut succes", a afirmat Victor Ponta.



Proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale urmează să intre în dezbaterea Comisiei de buget, care este comisie sesizată în fond, iar, apoi, în plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional.

