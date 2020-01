Testele rapide de diagnostic - calea spre depistarea bolii in stadiul ei incipient

Furnizorii de servicii medicale se bazeaza pe o varietate de instrumente pentru diagnosticarea anumitor boli pentru ca mai apoi sa poata lua rapid decizii corecte in privinta tratamentului. Din ce in ce mai frecvent utilizate pe scara larga sunt testele rapide de diagnostic - teste paraclinice care analizeaza in citeva minute, cu interpretarea pe loc a rezultatelor, probe prelevate din corpul uman, probe cum ar fi sangele, urina sau alte fluide corporale, materiile fecale.

Toata lumea este familiarizata cu testele rapide sarcina, nu-i asa? Progresele cercetarii in medicina permit ca astazi sa folosim teste care functioneaza pe acelasi principiu, dar nu numai in identificarea starilor fiziologice, adica naturale (sarcina, evaluarea fertilitatii feminine dar si masculine, sau instalarea menopauzei), dar si patologice – afectiuni acute sau cronice, diverse tipuri de cancere. In cele ce urmeaza vom incerca sa punctam citeva caracteristici ale testelor rapide de diagnostic - numite si dispozitive medicale pentru testarea „in vitro”, cum functioneaza, avantajele si indicatiile de utilizare.

Test diagnostic rapid in vitro. Expresia „in vitro” provine din limba latina si inseamna literalmente „in interiorul paharului”. Numele reflecta faptul ca istoric aceste teste au fost efectuate in vase de sticla, cum ar fi eprubetele. Astazi ne bucuram de moduri de prezentare mult mai prietenoase, simplificate si miniaturizate. Trebuie sa stim ca acest test diagnostic pentru uz profesional implica o instruire minima a personalului medical implicat si nu necesita echipamente sofisticate sau conditii speciale de laborator.

Testele rapide de diagnostic pot fi de mai multe feluri, mai jos cateva exemple:

Banda test rapid sumar (din urina) care va detecta urmatorii parametri: glucoza, bilirubina, corpi cetonici,densitate urinara,ph, sange/hematii, leucocite, proteine, nitriti. Interpretarea rezultatelor se face comparand caseta colorata a fiecarui parametru de pe banda-test utilizata cu zona corespondenta din diagrama colorata de control de pe eticheta flaconului.

Test Strep A (din exsudat faringian) care detecteaza o eventuala infectie cu Streptococ A. Se foloseste deseori in pediatrie;

Test PSA (din sange) se efectueaza pentru detectarea antigenului specific prostatic. Testarea PSA este cel mai valoros instrument disponibil pentru diagnosticarea cancerului de prostata in stadii timpurii;

Test rapid hemoragii oculte (din materii fecale) depisteaza inca din stadiile incipiente boli precum: cancerul colo-rectal, boala ulceroasa, polipoza, colitele, diverticulita care pot determina hemoragii oculte cu mult inainte de aparitia simptomatologiei.

Aceste teste pot detecta diverse stari patologice in corelatie cu alte informatii clinice pe care medicul le are la dispozitie si pot fi utilizate pentru a monitoriza starea de sanatate generala a unei persoane ceea ce ulterior simplifica pasii necesari pentru tratarea sau prevenirea bolilor. Un criteriu important in baza caruia medicii utilizeaza acest tip de testare este ca ele sa sigure un procent inalt de acuratete a testarii, pentru ca rezultatul poate orienta planul de tratament al pacientilor.

Testele de acest gen pot confirma sau orienta diagnosticul depistind bolile inainte ca acestea sa devina probleme grave de sanatate, in stadii in care inca pot fi tratate eficient si rapid.

Testele rapide de diagnostic Dr. Smart sunt teste destinate exclusiv pentru diagnosticul in vitro efectuat de catre profesionistii din domeniul sanatatii, astfel incit la consultatia medicala puteti intreba medicul daca le utilizeaza in cabinet si puteti beneficia de o testare simpla si rapida.