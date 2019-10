Ţiriac spune că dacă ar fi ministrul Sportului şi nu ar primi 1% din PIB, s-ar "urca pe masă''

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, marţi, la Cluj, că sportul primeşte foarte puţin de la buget în România şi că dacă ar fi ministrul de resort, s-ar urca pe masă în şedinţa de guvern şi nu s-ar mai da jos până nu ar obţine 1% din PIB.



"Eu nu vreau să ajungă tenisul ce a ajuns gimnastica. (...) Problema este extraordinar de gravă, pentru că nu îi pasă nimănui pe unde ajunge sportul. (...) După Halep, mi-e tare frică că ne ducem în neant dacă nu se fac nişte centre federale şi Clujul este probabil primul în care se poate face şi primarul dvs şi-a dat consimţământul la acest lucru, nişte centre pentru copii. (...) Cu toată responsabilitatea, în era comunistă era mai bine cu sportul, era mai bine cu învăţământul, chiar dacă erau celelalte restricţii îngrozitoare. (...) Bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului e 0,0048% din bugetul statului român. (...) Dacă mâine dimineaţă eu aş fi ministrul sportului, în prima şedinţă de guvern m-aş urca pe masă - vorbesc serios - şi le-aş spune dacă nu le e ruşine cu 0,0048% şi nu m-aş da jos de pe masă până când nu aş obţine 1%. Dacă nu, să-şi facă ei treaba. Dar ăştia suntem, cu ăştia defilăm", a spus Ion Ţiriac, într-o conferinţă de presă susţinută alături de Simona Halep şi Ilie Năstase.



Simona Halep, Ion Ţiriac şi Ilie Năstase au participat, la Cluj, la un eveniment organizat de Federaţia Română de Tenis şi Winners Sports Club, în cadrul căruia şi-au propus să popularizeze tenisul în rândul copiilor.



La eveniment au participat circa 200 de copii cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani, cu care cei trei au schimbat câteva mingi pe terenurile clubului Winners.



"Am avut emoţii să-i întâlnesc pe copii, a fost o zi frumoasă pentru toată lumea şi vreau să mulţumesc clubului Winners pentru că a făcut o treabă foarte bună şi totul a fost organizat foarte, foarte bine. Îmi place la Cluj, de fiecare data am avut momente foarte frumoase şi cu drag vin înapoi. Sper ca aceşti copii să prindă drag de tenis şi sper ca în viitor să avem cât mai mulţi campioni, dar trebuie să-i susţinem şi noi cumva. De aceea am venit astăzi aici", a declarat, la rândul său, Simona Halep.

