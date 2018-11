Toader despre demersul procurorului general: Fiecare are dreptul să se adreseze unui judecător dacă e nemulţumit

Accesul la justiţie este garantat în România, oricine are dreptul să se adreseze unui judecător dacă este nemulţumit, a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, luni, după ce procurorul general Augustin Lazăr a depus o acţiune în contencios administrativ prin care cere suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie.



"În România, accesul la justiţie este garantat pentru orice persoană, deci fiecare, dacă e nemulţumit - şi sigur că dânsul este nemulţumit -, are dreptul să se adreseze unui judecător. Sigur că problema este să nu abuzăm de dreptul acesta, deşi, din păcate, mulţi abuzează. Eu am plângerea aceea, am citit-o. Astăzi, când programul îmi va permite, voi face o declaraţie mai cuprinzătoare privind legalitatea procedurii de numire în funcţia de procuror general, dar acum, dacă vreţi, vă fac numai o referire, o afirmaţie - uitaţi-vă pe anunţul de declanşare a procedurii de selecţie a candidatului pentru procuror general. Acolo se prevăd condiţiile legale - una, două, trei, patru, cinci, le vedeţi, le ştiţi. Pe data de 16 martie 2016, când s-a închis procedura, termenul de înscriere, dosarul candidatului Lazăr avea două piese - declaraţia de intenţie, prin care declara că vrea să fie procuror general, şi un CV", a afirmat Toader.



El a subliniat că nu exista nimic în plus la dosarul lui Augustin Lazăr. "Comparaţi cele două - cererea şi CV-ul cu cerinţa din anunţul de declanşare a procedurii. (...) Eu vă spuneam şi vă repet - dacă eu eram ministru al Justiţiei la momentul ăla spuneam 'câte dosare avem? Patru. Sunt complete? Nu sunt, unul nu e complet. La revedere!'. Nu mă apuc eu ca ministru să caut (...) să completez dosarele unuia dintre candidaţi", a afirmat Tudorel Toader, după ce a participat la o conferinţă despre profesiile liberale din România.



Vineri, procurorul general Augustin Lazăr a depus la Curtea de Apel Alba Iulia o acţiune în contencios administrativ prin care cere suspendarea procedurii de revocare a sa din funcţie, demarată de ministrul Tudorel Toader.



Potrivit unor oficiali din Parchetul General, Augustin Lazăr a depus, tot vineri, la Ministerul Justiţiei, o plângere prealabilă împotriva raportului de evaluare întocmit de Tudorel Toader.