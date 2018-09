Toata muzica buna din lume este adusa la nunta ta de cea mai buna formatie !

Nu pot sa ascund faptul ca am o slabiciune pentru muzica populara. Imi placea de cand eram copil si auzeam la radio sau la oamenii din sat care aveau discuri de vinil si ma lasau sa ascult cuminte toate cantecele la pick-up. Memoram versurile, apoi melodiile si ajungeam sa cant in acelasi timp cu solistii.

La radio si la televizor ma simteam frustrata, cand se cantau numai melodii din Moldova, Muntenia si Dobrogea, fiindca imi placeau cantecele oltenesti, cele din Mehedinti, Maramures, Banat si Bihor.

Este cinstit ca la un concert sau program sa se cante cel putin un cantec din fiecare zona folclorica, asa gandeam atunci. Mai aveam si alte nemultumiti. De pilda imi placeau numai cantecele de joc. Eram la varsta la care nu puteam sa apreciez valoarea unei doine sau a unei balade si ma plictiseam si cand in program era numai muzica instrumentala. Mai tarziu, la petreceri am inteles ca oamenii au nevoie de o muzica ritmata la acordeon sa danseze pe ea. Daca versurile solistilor transmit un mesaj serios si necesita ascultare, sarbele si horele saltareate interpretate la instrumente nu necesita altceva decat respectarea ritmului.

Iata ca si in sanul iubitorilor de muzica populara pot sa apara nemultumiri legate de zone, de linia melodica de conflictul voce versus muzica instrumentala.

Sa mergem mai departe! Daca un singur om este asa de greu de multumit, dar cateva sute de persoane adunate laolalta?

Probabil la asta te gandesti acum. Sa ii impaci pe toti si sa fie muzica buna pentru toata lumea. Da, cel putin 2-3 cantece care sa mearga la suflet oricarei persoane care a venit de dragul vostru: sa va vada mire si mireasa si sa va daruiasca.

Usor de zis, greu de facut. Pentru asta trebuie chemata cea mai buna formatie nunta in Bucuresti care sa vina cu instrumentisti, solisti si sunetisti, gata sa determine lumea sa rupa scena si sa satisfaca gusturile tuturor nuntasilor. Da, crescand, am aflat ca nu toata lumea este topita dupa muzica populara si trebuie sa admit ca imi plac si slagarele din muzica uspoara romaneasca sau internationala, si cantecele de petrecere, am fost cucerita si de muzica greceasca, tiganesca si latino.

Prima formatie adevarata de nunta din Bucuresti am auzit-o la nunta celei mai bune prietene. Despre Orchestrapetrecaretii.ro este vorba. Toata noaptea ne-a purtat prin toata lumea prin intermediul cantecelor interpretate din suflet. A inceput cu muzica populara romaneasca si ne-a plimbat prin toate zonele folclorice de parca ar fi stiut psihologia consumatorului de folclor. Apoi ne-a mers la suflet muzica tiganeasca.

Grecii stabiliti in Romania au spart farfurii pe ritmuri grecesti si s-a dansat latino. A fost atata antren si buna dispozitie, incat noaptea aceea parca a tinut cateva secunde.

Trebuie sa recunosc ca si mirii au fost bine orientati fiindca au invitat atat voci barbatesti, cat si soliste, asa au parut duetele mixte, dar si duetele feminine si multe alte strategii prin care publicul a fost cucerit pe deplin.

Unde vin ei sa cante succesul este rasunator. Lumea ii asculta ca vrajita, iar dimineata nu se mai indura sa plece acasa uitand indatoririle zilnice.

