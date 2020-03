Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

În fiecare an pe 25 martie Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Buna Vestire. Semnificaţia acestei sărbători reprezintă momentul în care Arhanghelul Gavriil o anunţă pe Fecioara Maria că va da naştere Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Marcată în fiecare an în perioada Postului Mare, este una dintre sărbătorile pentru care Biserica acordă dezlegare la peşte. Tradiţia spune că, în această zi, oamenii nu au voie să se certe, fiind mare păcat: cine se ceartă în ziua de Buna Vestire are necazuri tot anul. În popor există credinţa că aşa cum este vremea in ziua de Buna Vestire, aşa va fi şi în ziua de Paşti.