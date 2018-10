Tradiţii şi obiceiuri de Sfântul Dumitru

In fiecare an, pe 26 octombrie, românii celebrează sarbatoarea Sfantului Dumitru. Din cele mai vechi timpuri sunt păstrate o serie de superstitii si obiceiuri legate de Sfantul Dumitru, una dintre cele mai importante si indragite sarbatori ale toamnei.

Potrivit credintei populare, anul este impartit in doua anotimpuri, vara si iarna. Daca Sfantul Gheorghe este cel care incuie iarna si trezeste la viata intreaga natura, Sfantul Dumitru desfrunzeste codrul si usuca toate plantele. Exista credinta ca, in aceasta zi, caldura intra in pamant si frigul crancen incepe sa-si arate coltii .În aceasta zi, in multe zone ale tarii, sunt aprinse focuri care protejeaza, purifica si inlesnesc casatoria, cunoscute in popor si ca Focul lui Samedru. Focul, cu rol purificator si protector, apara impotriva relelor, a necazurilor si tine departe de om si gospodaria lui fiarele padurii. Totodata, se crede ca la aceste focuri vin si mortii sa se incalzeasca.



Se spune ca focul este menit sa apere copiii care se joaca in jurul lui ori sar peste el cand vapaia se domoleste. Tinerii, insa, sar peste foc, chiuie si joaca, in speranta ca se vor casatori in curand.



Din focul stins, gospodarii iau cate un carbune pe care il arunca in gradina lor, iar cenusa ramasa de pe urma focului este raspandita peste pamanturi, crezandu-se ca astfel gradina respectiva va capata dar de rod si de belsug.



Acasa femeile gospodine pregatesc pomeni si impart copiilor fructe uscate, mere, nuci, covrigi, iar in unele zone pentru sufletul celor morti se da grau fiert in lapte. In bisericile crestin-ortodoxe se tin slujbe speciale, iar la sfarsit se impart saracilor pachete cu mancare.

In popor se crede ca Ziua Sfantului Dumitru este si Ziua Soroacelor, de aceea este important ca aceasta zi sa te gaseasca cu toate datoriile si imprumuturile din ultimele sase luni achitate. In caz contrar, se crede ca ai putea sa le inapoiezi dublu. Mai mult, Sanmedru este momentul potrivit pentru noi tocmeli si invoieli.

De asemmenea, se crede ca, daca cinstesti aceasta zi cum se cuvine, Sfantul Dumitru te va feri de lovituri. Totodata, in tinurile Olteniei, vitele oamenilor care cinstesc sarbatoarea cu respect si credinta sunt ferite de atacurile lupilor.



Tot de ziua Sfantului Dumitru, oamenii de la sate obisnuiesc sa faca previziuni legate de iarna care va veni. Ciobanii isi intind cojocul in mijlocul turmei de oi, urmarind oaia care se va aseza pe acest cojoc. Daca oaia respectiva va avea blana de culoare neagra, se crede ca va urma o iarna lunga si blanda, fara geruri naprasnice.



Daca oaia care se va aseza pe cojoc are blana de culoare alba, iarna care va veni va fi capricioasa si friguroasa, cu viscol si ninsori mari.



Vremea din iarna care va urma este insa interpretata si in functie de alte semne. Daca in dimineata Sfantului Dumitru, atunci cand ies din tarc, oile se indreapta catre sud, se spune ca iarna va fi dificila. Daca in schimb oile se indreapta catre nord, iarna va fi usoara.



Totodata, o iarna grea si anevoioasa poate fi prevestita de luna plina si de nori in noaptea Sfantului Dumitru. Daca ploua in aceasta zi si vremea este urata, iarna va fi grea. Pe de alta parte, un cer senin prevesteste o iarna blanda.



Conform unei superstitii ramase din batrani, in aceasta zi nu este bine sa folosesti pieptanul deoarece risti sa atragi asupra ta relele, primejdiile si fulgerele si mai ales mania lupilor.



Tot, astazi, chiar de Ziua Sfantului Dumitru, infloresc dumitritele, ultimele flori ale anului, flori mici, cam cat nasturii de la palton, unele de un rosu-ruginiu, altele visiniu-putred, cu mirosul iute-intepator si inconfundabil.